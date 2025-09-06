Valeria Luiselli presenta sonidos de la frontera en el Hay Festival

Valeria Luiselli en el Hay Festival Querétaro, donde presentó parte de su documental sonoro sobre la frontera.

Unos niños del pueblo de San Ygnacio, en Texas, preguntándole al Río Bravo: “¿Por qué estás tan cochino? ¿Por qué mataste a mi tío? ¿De dónde naces? ¿A dónde vas?”. Es parte de lo que la escritora mexicana Valeria Luiselli ha documentado como parte del proyecto sonoro Echoes from the Borderlands (Ecos de las tierras fronterizas), en el que ha reunido durante cinco años los sonidos de la frontera entre Estados Unidos y México, dejando una memoria sobre las distintas violencias que se viven.

“El sonido tiene la capacidad de situarnos en el tiempo de manera muy profunda, porque no puedes escrolear el sonido. No puedes consumirlo así. Tienes que sentarte y escuchar. Tiene un componente emotivo muy profundo también”, compartió el viernes pasado en conferencia de prensa sobre este proyecto documental sonoro que ha realizado con Leonardo Heiblum y Ricardo Giraldo.

Parte de este proyecto lo presentó en el Hay Festival Querétaro, donde el público pudo escuchar a una ballena, el mar, la voz de agentes de la migra, lo que ocurre en una garita o los testimonios de los Apaches de San Carlos.

El proyecto tiene como objetivo recopilar 24 horas de sonido, porque es el tiempo que tardaría una persona en recorrer en carretera la frontera entre México y Estados Unidos si fuera posible hacerlo por vía terrestre. Hasta el momento han documentado 12 horas.

Comenzaron debajo del mar, en Playas de Tijuana con los sonidos de las ballenas. Ha sido un camino complejo, principalmente llegando a Texas, ya que muchas tierras son privadas, compartió la escritora.

“Texas es como el doctorado del proyecto. A partir de San Juan es lo más difícil. Entre otras cosas, porque es la frontera líquida, el muro está interrumpido en muchas zonas, porque hay tierras privadas”, contó sobre el espectáculo sonoro que presentó en el Teatro de la Ciudad de Querétaro.

Era Trump replantea proyectos

Debido al contexto actual en Estados Unidos con el presidente Donald Trump implementando políticas antimigratorias o con declaraciones de odio hacia los indocumentados, la escritora Valeria Luiselli, quien tiene 20 años viviendo en Nueva York, se ha replanteado la publicación de un libro que será una especie de continuación de Los niños perdidos.

“Años después de escribir ese libro, me metí al sistema de centros de detenciones a dar clases de escritura con adolescentes indocumentadas. En ese periodo no escribí nada sobre eso, porque no puedes publicar nada sobre esto hasta que pasen por lo menos cinco años. Esos años se pasaron, pero ahorita estamos donde estamos. Es un libro que, sin duda, me pondría en un radar en el que no quiero estar en Estados Unidos”, contó.

Sin embargo, también reconoció que “la cobardía nunca ha sido lo mío”; entonces, dicho libro podría publicarlo primero en español fuera de Estados Unidos.

“Por primera vez en 20 años me estoy planteando, por ejemplo, no publicar el libro, no publicarlo en Estados Unidos”, dio a conocer.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am