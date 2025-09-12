Fiestas Patrias: ¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 12 al 15 de septiembre?

Preámbulos de los festejos del inicio de la lucha por la independencia en su 215 aniversario. Primera ceremonia del Grito encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Huelga en los museos del INBAL que al parecer va tomando la vía de una pronta solución. Presentamos aquí una lista de eventos culturales y artísticos para disfrutar con familiares y amigos en diferentes recintos y foros de la Ciudad de México en este colofón semanal.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX?

1. La Arrolladora Banda el Limón en el Zócalo

La banda Arrolladora Banda El Limón dará el Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Llevará su Arrollaterapia con temas como “El final de nuestra historia”, “Ya te perdí la fe” y “Ya es muy tarde”, entre otras más. Será un Grito de Independencia porque lo dará la primera mujer presidenta en la historia de México, Claudia Sheinbaum.

Cuándo: 15 de septiembre

Horario: 20:00 horas

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

2. La Guerra y la Paz. Espectáculo de cabaret

La poeta Madame Chiang ofrecerá un espectáculo que reflexiona acerca de los espacios artísticos como constructores de diálogo. La dirección musical estará a cargo del compositor Humberto Ruiz. Los espacios artísticos son puntos de reunión para personas con distintas características y formas de ver el mundo. En el siglo XX, el Cabaret tuvo esta función de espacio de diálogo y resistencia durante el ascenso del fascismo en Europa. El viernes 12 de septiembre a las 19:00 horas se presentará la actividad de artes escénicas La Guerra y la Paz. Kabaret, con la participación de Madame Chiang y la dirección musical de Humberto Ruiz.

Dulce Chiang es poeta, cantante y gestora cultural mexicana con una extensa trayectoria en el arte escénico y literario. Licenciada en administración y especializada en gobernanza, también cuenta con formación en Creación Literaria por el INBAL. Es autora de los poemarios versa per versa, Suculento Ser, Elíxires de la Embriaguez y Mala Bar, y ha contribuido con su poesía en múltiples antologías y revistas latinoamericanas. Desde 2020 hasta 2024 dirigió el Centro de Creación Literaria “Xavier Villaurrutia” del INBAL, y es editora web de la revista literaria digital El Goles.

Las actividades son de entrada libre. CASUL se reserva el derecho de admisión una vez alcanzado el cupo máximo. La Casa Universitaria del Libro se ubica en Orizaba 24, colonia Roma Norte, Ciudad de México.

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

3. Jazz y Gastronomía Gourmet

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite celebra el 29 Aniversario de su fundación y anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

Viernes, 12 DE SEPTIEMBRE. A las 20:00 horas. Sonidos del sur, con Pato Peña, Néstor Pérez y Pablo Loiaza. Cuota de recuperación: 150 pesos

Sábado, 13 DE SEPTIEMBRE. A las 15:00 horas. Que siempre Sí. Con Anna Arisméndez, Stephanie Delgado y Mariel Henry Rojo. No Cover

Sábado, 13 DE SEPTIEMBRE. A las 20:00 horas. Mon Loya Jazz Cuarteto. Cuota de recuperación: 150 pesos

Dónde: El Convite. Ajusco 79, bis. Colonia Portales Sur. CDMX

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

4. Estética del dominio. Exposición

El Museo Diego Rivera Anahuacalli inaugura la exposición temporal Estética del dominio, el 11 de septiembre de 2025 y estará disponible hasta el 11 de enero de 2026. La muestra reúne fotografías de la Alemania de los años treinta, resguardadas por Diego Rivera en el Anahuacalli y la Casa Azul, junto con obras de Juan O’Gorman, Kati Horna, Anselm Kiefer, Iván Argote, Regina José Galindo y Zhou Tao, así como piezas históricas del Taller de Gráfica Popular.

En diálogo con artistas contemporáneos como Miriam Salado, Josué Mejía, Guadalupe Salgado, Roger Muñoz, Jackie Crespo y Jacobine Van der Meer, la exposición invita a reflexionar sobre el papel de las imágenes en la construcción de narrativas de poder y resistencia, manteniendo viva la visión crítica de Rivera.

Estética del dominio forma parte de la celebración del 61 aniversario del Museo Diego Rivera Anahuacalli. Martes a domingo, de 11:00 a 17:30 horas.

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

5. Música UNAM

Música del mundo | Ensamble Tierra Mestiza (México)

El Ensamble Tierra Mestiza celebra veinte años de trayectoria con un recital que abarca obras virreinales, son tradicional jarocho y composiciones propias, como el estreno mundial de Paisajes de son de Gerardo Tamez.

Sala Carlos Chávez: sábado 13 de septiembre, 6:00 pm.

Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) | Concierto mexicano

La OFUNAM inaugura su Tercera temporada 2025 con un programa que reúne creaciones de compositores mexicanos de diferentes generaciones como Eduardo Angulo, Marie Gabrielle Blix, Carlos Chávez y Silvestre Revueltas. Bajo la batuta de Roberto Beltrán-Zavala, el programa concluye con el Huapango de José Pablo Moncayo.

Charla Previa | Sala Nezahualcóyotl: sábado 13 de septiembre, 7:00 pm

Conciertos | Sala Nezahualcóyotl: sábado 13 de septiembre, 8:00 pm; y domingo 14 de septiembre, 12:00 meridiano

Música del mundo | Estudio Coral Meridies (Argentina)

La agrupación artística independiente de la ciudad de Santa Fe, Argentina, Estudio Coral Meridies se presenta bajo la dirección de su fundadora, Virginia Bono con un repertorio para coro y versiones corales de compositores latinoamericanos.

Anfiteatro Simón Bolívar: domingo 14 de septiembre, 12:00 pm

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

6. Encuentro TRAC

El Encuentro TRAC se presenta como un foro que explora el cruce entre tradición y modernidad en el ámbito de la danza. Con un enfoque estético, sociológico y antropológico, busca generar un diálogo enriquecedor sobre cómo las danzas tradicionales se adaptan y evolucionan en el mundo contemporáneo.

TRAC propone una curaduría que ve la tradición no como un vestigio del pasado, sino como un proceso creativo y dinámico en el presente. Se enfoca en cómo los rituales ancestrales son resignificados al entrar en diálogo con las tendencias actuales, convirtiéndose en una forma de resistencia simbólica y renovación cultural.

Con la inclusión de agrupaciones de danza folclórica de la UNAM, el evento busca enriquecer el diálogo intercultural y fortalecer el tejido social. Y dentro de este encuentro tendremos algunas actividades que se enmarcan en el programa Cultura de Paz, un semillero universitario, promovido por la UNAM. Algunas voces pueden argumentar que la modernización de las tradiciones puede diluir su significado original. Sin embargo, otros creen que estas transformaciones son esenciales para mantener vivas las tradiciones en la sociedad contemporánea.

Este encuentro se llevará a cabo del 12 al 21 de septiembre en distintos espacios del Centro Cultural Universitario de la UNAM, en el cual contaremos con la participación de agrupaciones universitarias como Danza Tradicional Mexicana, el Ballet Folklórico Universitario VINI CUBI así como el Ballet Folklórico Miztli Calli de la Facultad de Odontología, además de instituciones educativas y artistas como la Escuela Nacional de Danza Folklórica del INBAL, la Universidad de Colima, Gabriela de los Peines, Percusiones Menores de Alberto Montes y Rolando Hernández, Déja Vu del artista franco-argentino Renaud Samper, y los Tecuanes de Acatlán de Osorio, Puebla.

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

7. Festival Internacional de Piano. En Blanco y Negro

En el marco de las celebraciones patrias, En Blanco y Negro presentará a dos destacados pianistas mexicanos: el sábado 13, Alexander Vivero, pianista, compositor y director de orquesta jalisciense de 16 años de edad, quien inició sus estudios de Piano a la edad de cuatro años, Composición musical a los cinco y Dirección orquestal a los diez. Forma parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) desde los doce años, con un catálogo de más de 45 obras de su autoría.

El domingo 14 tocará el turno a Rachid Bernal, uno de los pianistas con mayor presencia en la escena musical en México. Es solista frecuente de las orquestas Filarmónica de la Ciudad de México, de Cámara de Bellas Artes, Sinfónica Nacional, Sinfónica de Minería, de Xalapa, Querétaro, Yucatán, Aguascalientes y Zacatecas, por mencionar algunas.

Los recitales se llevarán a cabo en el Auditorio Blas Galindo del Cenart, los sábados a las 19:30 horas y domingos a las 13:30 horas. El costo del boleto es de 250 pesos, con promociones de 2x1, comprando los miércoles a través de la página cenart.comprarboletos.com; y los viernes en las taquillas. Además, las personas con credencial vigente de estudiante, maestro e Inapam tienen 50 por ciento de descuento.

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

8. El Pulso de la Tinta. Exposición

El pulso de la tinta, 120 Años de Carlos Alvarado Lang. El Instituto Politécnico Nacional se honra en presentar la obra del prolífico grabador mexicano Carlos Alvarado Lang, en conmemoración por los 120 años de su nacimiento. Esta exposición celebra su legado y lo pone al alcance de la comunidad estudiantil, profesional y del público en general. Con un gran dominio en diversas técnicas de grabado, se podrá admirar en cada una de las piezas de Carlos Alvarado Lang su virtuosismo inigualable en el manejo del claroscuro, la textura y la profundidad. Además, esta muestra es un recorrido articulado en tres ejes temáticos: un homenaje al artista, al hombre y al maestro.

Fecha: hasta el 25 de septiembre de 2025 - Entrada libre

Lugar: Vestíbulo A del Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Avenida Wilfrido Massieu s/n, casi esquina con Avenida IPN, Zacatenco, GAM, CDMX.

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

