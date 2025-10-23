Captan en VIDEO el momento exacto de la huida de los ladrones del Museo del Louvre

VIDEO del momento exacto de la huida de los ladrones del Museo del Louvre

Después del robo de película que ocurrió en el Museo del Louvre comenzaron a surgir videos sobre distintos escenarios que ocurrieron durante el momento del robo, y ahora se dio a conocer uno del momento exacto en el que los ladrones huyen.

El pasado 19 de octubre un grupo de hombres robó al menos 8 joyas del Museo del Louvre, ubicado en Paris, Francia, por lo que evacuaron a los visitantes que se encontraban en el lugar y lo cerraron durante todo el día.

Luego de que se diera a conocer la noticia, en redes sociales se comenzó a hacer viral un video que muestra el momento exacto en el que un sujeto está robando las joyas del famoso museo parisino.

TE RECOMENDAMOS: Muestra incluye más de 350 piezas El Museo Kaluz revela nuevas lecturas de José María Velasco

VIDEO del momento exacto de la huida de los ladrones del Museo del Louvre

Han pasado cuatro días desde el robo ocurrido el domingo en el Museo del Louvre, y ahora en redes sociales se dio a conocer un video en el que se puede observar el momento exacto en el que los ladrones huyen del lugar.

Previamente se habían dado a conocer fotografías de un camión con una canastilla elevadora, y de acuerdo con la información que se conoce, este habría sido utilizado por los ladrones para poder llegar a un ventanal del museo.

Dicho ventanal es el que se encuentra ubicado en la Galería de Apolo, misma en la que se encontraban albergadas las Joyas de la Corona francesa, las cuales estaban guardadas en unas vitrinas de alta seguridad.

En este nuevo video se puede observar el momento exacto en el que, al menos dos personas, están descendiendo a bordo de la canastilla elevadora del camión que previamente habían colocado en el ventanal del Museo del Louvre.

The Louvre, October 19, 2025.



The moment the thieves are making off with 88 million euros. It even looks like they're taking their time, doing everything carefully and slowly.pic.twitter.com/gj4ckYRkXy — Massimo (@Rainmaker1973) October 23, 2025

Por lo que se puede observar, la vestimenta de uno de los hombres coincide con la vestimenta del hombre que se puede observar en el video del momento exacto del robo.

Ambos hombres estaban vestidos de negro y tenían el rostro cubierto, uno de ellos portaba chaleco color amarillo neon, mientras que el otro traía puesto un casco de bicicleta.

Luego de descender por esta canastilla hidráulica, ambos sujetos se apresuran para irse del lugar, y de acuerdo con la información que se conoce, estos huyeron en motocicletas.

Hasta el momento no se cuenta con detenidos por este robo, en el que al menos ocho de las Joyas de la Corona Francesa que, en tan solo siete minutos, fueron saqueadas de las vitrinas de alta seguridad de la Galería de Apolo del Museo del Louvre.