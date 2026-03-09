La FILCO reúne en su primer fin de semana a más de 100 mil visitantes

La Feria Internacional del Libro de Coyoacán (FILCO) tuvo su primer fin de semana (del 6 al 8 de marzo) con la participación de más de 100 mil visitantes, quienes disfrutaron de una atractiva programación literaria, cultural y deportiva que se extiende hasta el próximo 15 de marzo en el Jardín Hidalgo, corazón de la Alcaldía.

Un numeroso público, disfrutó la noche del viernes 6, al Ballet Folclórico de la Casa de Cultura de Huajuapan de León, Oaxaca, que invadió a Coyoacán con la Guelaguetza, espectáculo escoltado por la música de la Banda Filarmónica Municipal José López Alavés, cuya sonoridad desplegó cadencias multicolores en diálogo con danzas ancestrales a través de sugerentes puestas coreográficas en el escenario Carol Wilson de la feria.

La FILCO reúne en su primer fin de semana a más de 100 mil visitantes ı Foto: FILCO

Por otra parte, en la segunda jornada del sábado 6 de marzo, varias de las actividades registraron cupo lleno de asistentes interesados en presentaciones editoriales como la del libro Cuchara y memoria 2 (Editorial Planeta, 2025), del escritor Benito Taibo, quien convocó a cientos de lectores al foro Frida Kahlo, quienes reclamaban la firma del autor, después de una grata presentación en que se conformó un festín de alabanzas al buen comer y la gracia de la complicidad de contar historias.

TE RECOMENDAMOS: Mantienen autoridades obras retenidas Irregularidades en aseguramiento de galería en Neza

De igual manera, destacó el evento del sábado 7 de marzo: Ajustes de cuenta con la memoria, que reunió a los escritores Juan Pablo Villalobos y Andros E.R. Aguilera, en una charla donde reflexionaron desde abierta conversación con el público, sobre la memoria y su función determinante en las concepciones genéricas prevaleciente en la literatura contemporánea.

Destaca el emocionante momento de la jornada sabatina, cuando se le rindió tributo al actor Pedro Infante, foro que contó con la participación de Gerardo Valenzuela Nava, presidente y fundador de la feria, y de Lupita Infante Torrentera, hija del legendario actor. Instante culminante, que produjo ovación total, la exhibición de la bata original del personaje de la popular película Pepe el Toro.

La FILCO reúne en su primer fin de semana a más de 100 mil visitantes ı Foto: FILCO

Cientos de jóvenes lectores se dieron cita en el foro Hugo Argüelles en la presentación del libro No me llames loca, de la escritora Gilraen Eärfalas, con cupo lleno y filas de espera para acceder al evento y recabar la firma de la autora.

La jornada del 8 de marzo de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán ha estado marcada por un ambiente festivo por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Enmarcada en el eje Mujer es cultura en una cartelera que reúne homenajes, conversatorios y presentaciones literarias dedicadas a creadoras de distintos ámbitos como Ofelia medina, Diana Bracho y Paulina Lavista. La historiadora Isabel Revuelta Poo presentó su libro Hijas de la historia. Vol.2 (Planeta, 2025); y el narrador Vicente Alfonso, su popular novela La noche de las reinas (Alfaguara, 2025).

La FILCO centra sus actividades de este lunes, 9 de marzo en una programación integrada por coloquios sobre el futbol en la conferencia Cómo se logró otro Mundial en México. Remodelación del Estadio Ciudad de México, que tendrá lugar a las 18:00 horas en el escenario Carol Wilson con la presencia de Justino Compeán, ex presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), y Heriberto Murrieta, quienes dialogarán sobre los procesos que hicieron posible que México vuelva a ser sede de una Copa del Mundo, así como los retos logísticos, deportivos y de infraestructura vinculados a la modernización del Estadio Azteca.