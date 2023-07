Municipio de Guanajuato pide a Frausto la 'vaquita' para restaurar Plaza de las Ranas

En Guanajuato, Guanajuato

La secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, se comprometió a remodelar la Plaza de las Ranas para la edición 2024 del Festival Internacional Cervantino. Esto luego de que —ante un Auditorio del Estado lleno— el presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, solicitara su colaboración.

"Le voy a pedir a sitios y monumentos que trabajen, de la mano del estado y del municipio, en el proyecto de restauración de la Plaza de las Ranas, para que el próximo pueda mostrar el Cervantino una plaza restaurada", dijo Alejandra Frausto durante la presentación del programa del Festival Internacional Cervantino 2023.

Esto luego de que Alejandro Navarro Saldaña, presidente municipal de Guanajuato, pidiera el apoyo de la Secretaría de Cultura: "Aprovechando el espacio, porque nunca había tenido tanta gente importante junta, quiero pedirle a la secretaria Alejandra Frausto, que nos eche la mano a los guanajuatenses", dijo el mandatario local.

"Yo no quiero, secretaria, que usted arregle la Plaza de las Ranas, lo que sí quiero es que me eche la mano con la Secretaría de Cultura, porque usted es titular, para que a través del fondo, el cual es patrimonio, que ustedes pongan una feria y nosotros pongamos otra para poder arreglar la Plaza de las Ranas", solicitó Navarro Saldaña.

Hasta le van a regalar a Frausto una obra para que no olvide su promesa

Apuntó que para el año que entra gestionará un proyecto para gestionar la obra: "Pero para que no se le olvide, le vamos a regalar, todos los guanajuatenses, un cuadro para que todos los días lo vea en su casa o en su oficina", agregó el presidente municipal.

Detalló que la obra se llama "Un guanajuato", y que el autor es un artista local llamado Alonso. Explicó que el motivo del regalo es porque recuerda que Frausto tiene en un oficina un cuadro viejo de Guanajuato.

"Entonces, este está padrísimo, no es antiguo, pero también lo puede poner ahí. No es del Gobierno Federal, es de usted, no lo vaya a dejar ahí", concluyó el mandatario local.

