¿Qué establece la nueva Ley General de Bibliotecas que se promulgó hoy?

Luego de su aprobación en el Congreso, la nueva Ley General de Bibliotecas fue publicada este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que entrará en vigor este 2 de junio.

En esta nueva legislación, que sustituye a la de 1988, por primera vez reconoce a los bibliotecarios como “personas certificadas que administran un acervo bibliográfico” y privilegia el aprovechamiento de las nuevas tecnologías como herramienta en la promoción de la lectura y la cultura.

Nuevo código que tiene como objetivos “establecer las bases de coordinación en materia de bibliotecas públicas entre los gobiernos Federal, de las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México; y definir las normas básicas para el funcionamiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas”, precisó un comunicado emitido por la Secretaría de Cultura.

Se programan asimismo, “las directrices para la integración del Sistema Nacional de Bibliotecas; fomentar la formación de bibliotecas por parte de los sectores social y privado, así como impulsar y garantizar la conservación del patrimonio documental, bibliográfico, hemerográfico, auditivo, visual, audiovisual, digital y de otros medios que contengan información afín, estableciendo instrumentos para la difusión cultural, la consolidación de la memoria comunitaria y el progreso educativo”, subraya el documento.

Actualización y alistamiento de plurales conceptualizaciones en la materia: por primera vez, especifica que las y los bibliotecarios son ‘personas certificadas’ que dirigen las bibliotecas con base en su formación, competencias y experiencia. Considera también la capacitación progresiva y pertinente del personal destinado a la operación de las bibliotecas públicas.

Se hace hincapié en los “derechos de los usuarios a recibir un trato digno; ser asesorados sobre la información que busca; no ser discriminados por sus ideas y búsquedas por el personal de la biblioteca; y que la biblioteca pública conserve el patrimonio cultural oral de su comunidad”.

¿Qué establece la nueva Ley respecto a las bibliotecas?

Se pormenoriza la función de la Biblioteca de México como “el conjunto de acervos y recursos que integran los repositorios de la Biblioteca de La Ciudadela José Vasconcelos, localizada en el inmueble de La Ciudadela, y la Biblioteca Vasconcelos, localizada a un costado de la antigua estación de ferrocarriles de la Ciudad de México. Ambas dependientes de la Secretaría de Cultura y adscritas a la Dirección General de Bibliotecas.

Las bibliotecas públicas, estipula la nueva legislación, “tienen como finalidad ofrecer en forma democrática el acceso y servicios de consulta de su acervo, así como otros servicios culturales complementarios”.

Servicios culturales complementarios que permiten a las y los usuarios adquirir, transmitir, acrecentar y conservar el conocimiento en todas las ramas del saber: “orientación e información para la localización de materiales de las bibliotecas, disponibilidad de salas de lectura y trabajo, préstamo a domicilio e interbibliotecario, programas de fomento a la lectura y alfabetización informacional; facilitar el acceso a expresiones culturales, al diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural, y disposición de información para el ejercicio de los derechos y obligaciones ciudadanas”, se fijan en la nueva Ley.

Entre otras determinaciones, la Ley establece que “corresponde a la Secretaría, a través de la Dirección General de Bibliotecas, proponer, ejecutar y evaluar la política nacional de bibliotecas atendiendo al Plan Nacional de Desarrollo y demás programas correspondientes, así como el diseño y propuesta de normas técnicas y reglamentarias para la conservación, clasificación, registro, consulta y visita pública de las bibliotecas”.

La legislación instituye la colaboración con los gobiernos de las entidades federativas, así como de los municipios y alcaldías.

Esclarecimiento de cómo se integra la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, la cual tiene como objetivo general la coordinación de estos recintos para que las y los usuarios tengan acceso libre, amplio y sencillo al conocimiento conservado en sus acervos.

Sistema Nacional de Bibliotecas, concierta la nueva Ley, que será constituido por las bibliotecas escolares, públicas, especializadas y cualquier otra que, de manera voluntaria, se integren al mecanismo, incluidas las bibliotecas de personas físicas o morales de los sectores social y privado.

Marx Arriaga celebra nueva legislación

Marx Arriaga, exdirector General de Bibliotecas, celebró la publicación de la nueva Ley General de Bibliotecas.

"Sé que estoy bajo veda electoral y que no puedo divulgar logros o programas, pero no puedo resistirme... Algunos no lo veían posible, otros buscaron la manera para detenerla. Los menos, dieron la espalda, rogando porque no fuera verdad. ¡Se publicó la Ley General de Bibliotecas!", escribió en Twitter.

Arriaga, quien actualmente es director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, ha causado polémica por lanzar una convocatoria para ilustrar libros de texto gratuito, pero sin paga.

AG