¿Por qué Anabel Hernández demandó al actor Andrés García?

La periodista Anabel Hernández dio a conocer hoy, en conferencia de prensa en las instalaciones del grupo Editorial Penguin Random House, que el pasado 24 de enero presentó una denuncia penal en contra del actor Andrés García, luego de que éste la atacara con amenazas y violencia de género, a través del video: "Mensaje para Anabel Hernández", publicado en el canal de YouTube del protagonista de la película Pedro Navaja, el pasado 8 de enero.

"La denuncia penal fue presentada en la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, de la Fiscalía General de la República, y fue tipificada el primero de febrero pasado, que se le asignó el número de expediente ", abundó la autora del polémico volumen Emma y las otras señoras del narco (Penguin Random House, Grijalbo, 2021).

La destacada periodista puso en jaque el mundo del espectáculo, tras la aparición del libro en noviembre de 2021, donde abre la caja de Pandora de los vínculos entre el narcotráfico y figuras de la farándula: Andrés García, Galilea Montijo, Ninel Conde, Sergio Mayer, Joan Sebastian, Alicia Machado y Arleth Terán, entre otros.

“Se investigará el hecho de que el actor ha expresado públicamente de mantener relaciones con personas ligadas al crimen organizado, así como tener posesión de armas de fuego que son exclusivas para el uso del ejército”, enfatizó la también autora de Los señores del narco (2010).



Autora: Anabel Hernández

Género: Reportaje

Editorial: Grijalbo, 2021 Emma y las otras señoras del narco

Anabel Hernández reprueba ataques contra la prensa?

Anabel Hernández expresó, que dada la tensión predominante y el clima de violencia por el que atraviesa el sector de los trabajadores de la información, “no se pueden tomar a la ligera los comentarios que se hacen en contra del quehacer periodístico, pues lejos de ser una broma, es un tema que representa un peligro de muerte. Yo tengo miedo por las amenazas que he recibido, pero no me van a callar, es mi deber profesional seguir con mi trabajo de investigación sobre ese terrible flagelo del narcotráfico en México”.

Pilar Gordoa, directora de Comunicación y Marketing de Penguin Random House, informó que Emma y las otras señoras del narco ha vendido en tres meses en México más de 150 mil copias en el registro de cuatro reediciones; asimismo dio a conocer que la impresión de Estados Unidos lleva en sólo 3 días más de 26 mil ejemplares vendidos.

“Hay un interés manifiesto por estos temas entre los lectores mexicanos, sobre todo cuando están respaldados por el trabajo de investigación serio y riguroso de una periodista como Anabel Hernández, quien lleva más de 25 años de trayectoria en el gremio periodístico con reconocimientos nacionales e internacionales”, enfatizó Gordoa.

Sobre las advertencias de demandas de las figuras referidas en el libro: tanto Hernández como Gordoa comentaron que hasta el momento, no se han recibido notificaciones judiciales contra la autora ni tampoco contra el grupo editorial Penguin Random House. “Una vez más reitero la certeza absoluta de los testimonios que aparecen en mi libro. La verdad cae por su propio peso. Esos reclamos y amenazas contra mi persona se despliegan desde una apología del delito. Mi trabajo se sustenta en una operación de la verdad”, concluyó la ganadora de Premio a la Libertad de Expresión, Alemania 2019.

