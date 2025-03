Tras la inminente salida de Richard Sánchez del América, este es el súper crack que sería registrado de último minuto

Todo parece indicar que Richard Sánchez está más que fuera del Club América, que para blindarse de la salida del mediocampista paraguayo irían tras los servicios de un crack que llegaría de último minuto como refuerzo del tricampeón.

Se sabe que el Cachorro Sánchez será nuevo futbolista del Racing Club, uno de los cuadros más grandes del balompié argentino, y que desde hace tiempo quería al guaraní en sus filas, lo que le abre el cupo en las Águilas a José Paradela.

El jugador argentino de los Rayos del Necaxa sería el jugador que reemplace e Richard Sánchez en el América, que es el tricampeón del futbol mexicano y que sigue vivo en las dos competencias que está disputando hasta el momento.

José Paradela es uno de los jugadores más destacados de lo que va del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX y la estrella del Necaxa de Nicolás Larcamón, club que es sexto general y que es un equipo divertido de ver jugar.

Richard Sánchez, muy cerca de salir del América

Si América quiere al mediocampista ofensivo del Necaxa deberán pagar bien, pues el jugador tiene contrato hasta 2027 con los hidrocálidos y un precio de poco más de 5 millones de dólares.

Por el momento no hay nada seguro sobre el fichaje de Paradela con las Águilas y todo dependerá de la salida de Richard Sánchez a Racing de Argentina.

Sobre la baja, el técnico del cuadro azulcrema, André Jardine, comentó luego del Clásico Nacional ante las Chivas que sí es real la oferta de la Academia por el mediocampista paraguayo.

“Lo de Richard no está concretado, sí existe una oferta importante por él, está más inclinado a ir, pero no me gusta hablar antes, estuvo fuera del partido por ese tema, mañana tendrá una decisión concreta para poder hablar, puede pesar, pero no está concretado”, dijo Jardine.

El entrenador tes veces campeón del futbol mexicano agregó que el momento de la salida del Cachorro no es el mejor, pues es poco margen para poder contratar a un reemplazo, pero tienen elementos para suplir y aguantar la baja.

“Los tiempos no eran los que queríamos. Era mejor una salida para dar tiempo de reemplazar, pero tenemos jugadores importantes en cada posición. Si se concretara no me preocupa porque está Jona, Alan, Fidalgo y Chiquito, jugadores jóvenes como Isco”

