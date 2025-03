Marc Crosas hace pedazos al Tuca Ferretti y lo insulta de la peor manera posible (VIDEO)

En redes sociales se ha viralizado un clip en donde el analista español Marc Crosas insultó a la leyenda del futbol mexicano, el director técnico brasileño Ricardo Ferretti, esto luego que el Tuca dijo que le hubiera gustado ser entrenador de los Rayados del Monterrey.

Y es que hace unos días el exentrenador comentó que dejaría su trabajo como comentarista en ESPN para tomar las riendas de La Pandilla, que sufrió una dura eliminación en la Concacaf Champions Cup a manos del Vancouver Whitecaps.

Los comentarios de Marc Crosas para el Tuca Ferretti

Sin embargo, las palabras del Tuca Ferretti no le cayeron bien al exjugador del Cruz Azul, quien en un programa de TUDN comentó que el exentrenador de los Tigres se ha convertido en un “payaso” en la televisión que no aporta nada en los debates y que no es más que un “bufón”.

“Distaría mucho del proyecto Rayados, a mi no me encaja en lo absoluto. Las decisiones desde la construcción del estadio, del Barrial, innovación, inteligencia deportiva van más hacia un proyecto de construir que acabe significando el éxito en el primer equipo que no irte a buscar al entrenador que hizo exitoso al rival y por eso simplemente ver si me hace exitoso a mi”, dijo Crosas.

Marc Crosas comentó que Ricardo Ferretti se ha convertido en un personaje que encaja en el debate de los shows deportivos que solo se centran en gritos y en el espectáculo, lo que ha llevado a ser al exDT como un “payaso”.

“Sobre todo cuando lleva tres años sin dirigir y siendo un payaso, con todo respeto, un bufón de una mesa de debate donde no aporta futbolísticamente nada. Si es un entrenador que ha representado a México, que futbolísticamente es de los mejores entrenadores que me ha tocado, apórtanos algo más al debate, lo otro nos sobra”, finalizó.

Por el momento, Rayados del Monterrey sigue con el técnico argentino Martín Demichellis como su estratega a pesar de los malos resultados en el futbol mexicano y en especial en la derrota de la Concachampions ante el cuadro canadiense, que ahora se enfrentará a los Pumas.

