James Rodríguez y Andrés Guardado explotan contra FIFA y los que quieren el lugar del León en el Mundial (VIDEO)

En conferencia de prensa en donde se hicieron presentes jugadores del León y el entrenador Eduardo Berizzo, se reveló que están molestos e intranquilos por la resolución de FIFA de dejarlos fuera del Mundial de Clubes por la multipropiedad con Grupo Pachuca.

Entre los jugadores presentes estuvieron los dos estandartes, James Rodríguez y Andres Guardado, ambos llegaron este torneo para reforzar al León de cara al próximo Mundial de Clubes y quedarse un año en el Bajío para ayudar a recuperar la grandeza del club.

El colombiano, James Rodríguez, de inmediato tomó el micrófono y aseguró que se le hace una injusticia lo que está haciendo la FIFA, pues ellos se ganaron su lugar dentro de la cancha.

“Estamos un poco golpeados con todas estas cosas y creo que pensando en todo esto, si estamos fuera es algo que no es justo, creo que el equipo que vaya a entrar, se verá manchado en el futbol”, dijo el cafetalero.

El ex del Real Madrid, Bayer Múnich y muchos otros equipos reconoció que “el futbol mundial se va a manchar si va otro equipo”, reconociendo que el León es el que se ganó el boleto y es el que debe de ir al Mundial de Clubes.

“Es raro y yo creo que hay un interés grande para que alguien esté ahí, creo que FIFA se tiene que poner pilas con eso, porque tengo dudas y creo que el futbol se verá manchado”, añadió.

Andrés Guardo exige respeto a los que levantan la mano

Por su parte, Andrés Guardo lució más molesto en la conferencia de prensa y resaltó que le parecía injusto que un equipo que no se ganó su boleto en la cancha esté levantando la mano para ir a un torneo de esa talla, resaltando que también tuvieron la oportunidad, pero si no lo lograron es por que el León fue más capaz.

“La oportunidad que tuvieron León y Pachuca, la tuvieron los que están levantando la mano y no la ganan, y después levanto la mano para ir, a mí me daría hasta vergüenza de ir o de levantar la mano si no me lo gané en la cancha”, comentó el mediocampista.

Por otra parte, resaltó que la FIFA está haciendo mal las cosas, pues “te invitan al sorteo, publicidad, te da la bienvenida Infantino, mil cosas; lo que dice James, aficionados, familia gastan un esfuerzo enorme para acudir a un sueño, de ver al equipo en el Mundial de Clubes y faltando menos de 100 días digan que no puedes ir, me parece más bien que el que está haciendo mal las cosas es FIFA”, destacó.

El DT del León confía en el TAS

Quién también tomó la palabra fue Eduardo Berizzo, entrenador de La Fiera, resaltando que confían en el veredicto del TAS y que también quieren que la FIFA recapacite con sus declaraciones y el León pueda ir al Mundial de Clubes 2025.

“Confíamos en que la defensa, la gente que defiende lo logre, que la FIFA entienda que ha sido una decisión apresurada, de tomar una decisión cuando todavía no empezó el Mundial de Clubes, hay espacio para solucionarlo. Lo ganado en cancha es una posición tan importante que nada debería ir en contra”, concluyó.