Renee Gracia, la hermosa piloto que dejó las carreras y ahora es la boxeadora más deseada en los eventos estelares (VIDEO)

La australiana Renee Gracie es una expiloto que se decidió a subir contenido para adultos en OnlyFans, pero sorprendió a sus seguidores con su debut como boxeadora, en donde logró debutar con una victoria polémica.

La excorredora de Supercars formó parte del equipo Racing Australia, pero fue perdiendo interés en el automovilismo en 2019 porque consideró que estaba en quiebra, por lo que comenzó con un cambio en su vida y el más importante fue la apertura de su cuenta de OnlyFans.

A seis años de la apertura de su cuenta en la plataforma azul, Renee Gracie hizo su debut en el cuadrilátero, el 26 de abril, en el evento Royale Fight Night 2.0 celebrado en su natal, Gold Coast, ciudad en Australia. La modelo venció a la podcaster Summer Perry.

Sin embargo, el resultado fue polémico, ya que la famosa presentadora Perry fue descalificada en el segundo asalto, lo que llevó a Renee Gracie a criticar a su rival.

“Cuando entré ahí, vi y noté que estaba peleando contra alguien sin experiencia, que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Luego, no mucho después, cuando empezamos a lanzar golpes, me derribó al suelo. Fue entonces cuando todo empezó a irse por la borda. Cuando me empezó a aplicar técnicas de MMA, jiu-jitsu, y a patearme, no sabía qué hacer”, dijo Gracie en sus redes sociales.

La expiloto de carros dijo que su rival la amenazó y la agredió verbalmente, además de darle golpes prohibidos.

“No tenía un plan de acción a seguir. Me empujaba y con bastante frecuencia intentaba bajar mi cabeza. Cuando me estaba zarandeando y levantándome para golpearme contra el suelo, me estaba insultando diciendo: ‘Eres una puta estúpida’”, dijo.

Renee Gracie en su momento dijo que gracias a OnlyFans vivía “sentada cómodamente con seis cifras al mes” y que está en busca de “más propiedades, más inversiones, quiero más de todo”.

“Me decía jódete, sucia de mierda, imbécil’. Terminé con quemaduras por fricción al ser golpeada contra el suelo. En un momento, me tenía en una llave al cuello y estaba encima de mí. ¿Estaba intentando estrangularme? Fue una locura. Y todo mientras seguía insultándome”, agregó sobre la pelea de box.

De hecho Renne Gracie dijo que la actitud de su rival pudo ser a causa de su trabajo como modelo en OlyFans, en donde por un tiempo se convirtió en una de las creadoras de contenido más famosas. En una entrevista comentó que sus primeros ingresos fueron de 2 mil euros (alrededor de 2 mil 200 dólares), pero cuando subió sus primeros videos los ingresos aumentaron. Su éxito es tal que desde junio de 2020 sus pagos son de seis cifras.

“Siento como si ella solo hubiera querido golpearme. Me lo tomé muy personal cuando empezó a insultarme. Sigo creyendo que fue algo personal. No sé si no le agrado, si no le gustan las chicas de Onlyfans. Fue personal. No tenía por qué serlo, pero ella lo hizo personal. Cuando estás diciendo esas cosas en pleno calor del momento, mientras intentas derribar a alguien con una llave al cuello y les estás llamando ‘puta estúpida’, realmente lo dices en serio. Yo me defendí, ella se fue con la boca sangrando y la nariz rota, y yo me fui con mi orgullo intacto como ganadora”, explicó.

