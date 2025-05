¿Por qué empezó el pleito entre David Faitelson y Odín Ciani y qué tiene que ver José Ramón Fernández?

Los reporteros David Faitelson y Odín Ciani eran buenos amigos, sin embargo, todo cambió haces unos meses y recientemente hasta tuvieron un enfrentamiento en el Estadio Nemesio Díez, en la final de la Liga MX.

Los periodistas se encontraron en los pasillos de la casa de los Diablos Rojos y se dijeron de groserías, protagonizando un tenso momento previo al duelo en donde el cuadro escarlata se coronó como campeón del futbol mexicano.

¿Por qué se llevan mal David Faitelson y Odín Ciani?

Aunque eran amigos y colaboraban juntos en TV Azteca, la relación entre David Faitelson y Odín Ciani terminó muy mal. En parte se debe a la salida de Faitelson a TUDN, y por otro lado a que Ciani fue creador e impulsor del Color, que convirtió a David en una figura reconocida en el periodismo deportivo.

“En 1986, Nieto, un camarógrafo, que lo conozco muy bien, le digo oye Jose Ramón, es el Mundial y hay muchas cosas que no sacamos en aquel momento para Canal 13, José Ramón dijo, grábalo, hazlo y me lo traes, entonces, Nieto traía el contenido, y ahí empieza el concepto del color que era algo por fuera del entorno del partido, Faitelson llega a TV Azteca, y con su estilo del color, un color que hablaba más del deporte y de la tribuna, cuando yo llego en el 98 ya empiezo a integrar historias con jugadores, historias de vida con la afición, con la gente; entonces empezamos a hacer un cortometraje para la televisión, en donde todos nos querían copiar”, dijo.

Se nota que se llevan bien David Faitelson y Odin Ciani, se pusieron felices de toparse en la final de Toluca vs América JAJAJAJA😂😂😂😂 (borraron el otro video)pic.twitter.com/HxFPbsVPsN — Roberto Haz (@tudimebeto) May 25, 2025

Como explicó Ciani en el podcast “Futbol de Cabeza”, conducido por Ricardo Peláez sobre, él fue quien le llevó la idea a José Ramón Fernández para El Color, además que él grababa, producía y hasta escribía las capsulas, a las cuales Faitelson le ponía voz.

“Para que David pudiera grabar, tenía que tener un contenido, ósea David no podía grabar su voz y después ir a grabar el contenido, yo grababa todo ese contenido, hacía un preguión y entonces ya David lo leía; pase tantos años de amistad para que al final David me amenazara con romperme la madre”, agregó.

Así inició el problema entre Faitelson y Ciani

Odín Ciani agregó al relato que en un momento David Faitelson amenazó con golpearlo, pese a que en su momento él tenía “mucho aprecio a David por lo que vivimos”, sin embargo, antes de que Faitelson fuera a ESPN las cosas cambiaron.

“Yo me acerqué con el antes de que el se fuera de ESPN, en casa de Emilio Maurer nos invitaba a una comida cada año, yo me acerqué a David y le pregunte: ¿Qué pasa, que te hice?, y David me dijo, no perdóname, y después me mando a decir que me iba a romper la madre, algo paso con David, y luego me enteré que alguien le dijo a David que yo había hablado de él o que le había dicho a un compañero cosas de él, eso es una mentira”, dijo.

Incluso Ciani indica que en un momento la esposa de Faitelson le “escribió agrediéndome, diciéndome mal agradecido, pero ¿por qué?, si yo no lo abandoné, yo continúe con el proyecto del color, el decidió seguir haciendo su color, y cada quien agarramos un camino diferente”.

Feliz cumpleaños querido @joserra_espn que sean muchos años más! pic.twitter.com/Ve4MaunjEr — Odin Ciani ✖️ (@odin_ciani) April 7, 2025

¿Qué tiene que ver José Ramón?

José Ramón fue una gran escuela para muchos periodistas deportivos, entre ellos Ciani y Faitelson, quien fue de los más apegados a Fernández y quien aseguró que nunca trabajaría en Televisa.

“David siempre decía no voy a ir a Televisa, criticaba a Azcárraga, y todo; hoy demuestra lo contrario… José Ramón le decía gordo, estás muy feo, pero era su padrino, Cuando David sale, y se va a Televisa ahora resulta que dice: José Ramón me pegaba, José Ramón me insultaba, José Ramón me lastimaba, pero por que no dice que gracias a él, está ahí, José Ramón le abrió una brecha de trabajo, hoy tenemos a un anciano que está ahi, y un hombre que quiere ocupar su lugar que jamas lo va a tener”, explicó.

aar