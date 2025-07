Marco Verde está listo para subirse al ring y realizar su debut profesional en México

Marco Verde estuvo presente en la última conferencia de prensa previo a su debut profesional en México, pelea que se llevará a cabo este sábado 12 de julio en Mazatlán, Sinaloa.

El pugilista mexicano expresó la motivación que tiene por poder pelar ante su gente y agradeció la suma de esfuerzos entre el gobierno estatal, municipal e iniciativa privada para poder llevar a cabo esta cartelera llena de emociones.

“Agradecer a turismo, por supuesto al gober, al presidente municipal, a Zanfer, a No Boxing No Life porque se haga esta función, muy contento de estar peleando con muy buenos amigos míos porque vengo desde amateur y he estado con ellos prácticamente muchos ciclos, muchos torneos, muchos nacionales y me da mucha felicidad ya dar el salto y estar con ellos también en las funciones”.

🎙️🎧 #quédijo el boxeador Marco Verde sobre su debut profesional en México 🇲🇽 el próximo 12 de julio en Culiacán, Sinaloa.



🎥 Emocionado de pelear ante su gente, en una nutrida carretera de proyección de talentos. #TeamVerde #boxeo #boxing #boxeomexicano #culiacan #sinaloa… pic.twitter.com/slrrDdt2Ib — atletasmx (@atletasmxof) July 11, 2025

El boxeador azteca está seguro que con su manager Eddy Reynoso, quien es el entrenador del ‘Canelo’ Álvarez, tendrá pasos firmes en su carrera profesional que apenas comienza. Durante la pelea, contará con el apoyo de su padre Samuel Verde y el auxiliar Rodolfo Morán, quienes lo estarán acompañando en su esquina.

Marco Verde remarcó que “yo y ellos venimos desde abajo luchando y soñando para lograr un objetivo, un título mundial, ayudar a nuestra familia, así que este sábado será una gran función para todos, va a haber peleas muy buenas, ninguna va a ser la excepción”.

Lamentablemente, Verde tuvo que presentar a un nuevo rival, ya que, el venezolano Humberto Díaz no pudo realizar el viaje a México por problemas de visado, así que, su nuevo contrincante será el colombiano Cristian Montero, quien tiene un récord de cuatro victorias y cuatro derrotas.

Marco Verde se mostró listo para su pelea de este sábado. ı Foto: Atletas MX

El medallista en los Juegos Olímpicos de París 2024 comentó que la presión siempre existe, pero que con la preparación que ha tenido para esta pelea también hay confianza en él para no dejar dudas arriba del ring.

“Siempre hay presión pero me he preparado muy bien con mi equipo, para tener esa confianza y no dejar dudas. Emocionado más que nada, obviamente las presiones, miedo, nervios siempre van a estar ahí pero para eso trabajo, para eso me enfoco, tanto física como mentalmente”, comentó el boxeador.

Todo está listo para que este sábado 12 de julio Marco Verde se suba al ring en el Polideportivo Juan S. Millán de Mazatlán, Sinaloa, para enfrentarse ante Cristian Montero en su segunda pelea como boxeador profesional.

DCO