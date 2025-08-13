¿Qué relación hay entre Carlos Alcaraz, Maluma y la lucha libre mexicana? ¿se viene colaboración?

La lucha libre es uno de los deportes más pasionales, pero cuando se habla de los encordados mexicanos, lo primero que recuerdan todas las personas son a los gladiadores enmascarados, algo que parece que les gusta mucho a Carlos Alcaraz y Maluma.

El tenista español fue grabado mientras regalaba algunas fotos y autógrafos a los fanáticos que asistieron a su entrenamiento en el Cincinnati Open. Lo que se llevó los reflectores fue un aficionado mexicano que le regaló una máscara de Dr. Wagner Jr. al murciano y Alcaraz se la puso en ese momento, ganándose el corazón de todo México.

Por su parte, Maluma estuvo en la Ciudad de México para presentarse en el Palacio de los Deportes con su gira “+Pretty +Dirty World Tour”, dando tres fechas en la capital del país, pero en el último concierto, el reguetonero colombiano enamoró a todos los asistentes al ponerse la máscara de Místico; además, la publicación fue compartida por el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

O lutador Alcaraz 🎭



Carlos ganhou uma máscara de um fã e ele tinha que experimentá-la 😂😂pic.twitter.com/YlsBB4YG5v — Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) August 11, 2025

Carlos Alcaraz se encuentra disputando el Cincinnati Open

Después de caer en la final de Wimbledon ante su acérrimo y más importante rival, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz se dio un pequeño descanso antes de disputar su décimo segundo torneo del año.

El tenista español es uno de los favoritos para llevarse el trofeo del Masters 1000 de Cincinnati, el que podría ser el último certamen del murciano antes de meterse de lleno en el último Grand Slam del año, el US Open.

De momento, ‘El Niño Maravilla’ ha pasado con éxito la ronda de 64 y los dieciseisavos de final del Cincinnati Open, en donde venció a Damir Džumhur y Hamad Medjedovic, respectivamente.

Maluma continuará con su gira +Pretty +Dirty World Tour en México

Después de dar tres fechas en la Ciudad de México y tener el Palacio de los Deportes a reventar, Maluma seguirá en México, la que llama su segunda casa, para presentarse en Guadalajara y Monterrey.

En tierras jaliscienses estará presentándose en el Auditorio Telmex, los días 15 y 16 de agosto, mientras que en la Sultana del Norte los seguidores del colombiano llenarán la Arena Monterrey el próximo 13 del mismo mes para disfrutar del show de Maluma.

La segunda fecha en Guadalajara será la penúltima para el reguetonero, ya que su gira termina el 23 de agosto en El Salvador, donde el Estadio Nacional Jorge González será la última parada de la gira “+Pretty +Dirty World Tour”.

