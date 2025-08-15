Alexander Isak se perderá el inicio de la Premier League con Newcastle ante incertidumbre sobre su futuro

Alexander Isak sigue descartado por Newcastle de cara al inicio de la temporada de la Premier League, en medio de la incertidumbre sobre el futuro del delantero sueco en el club.

Isak estuvo en la mira Liverpool durante el verano y ha estado entrenando al margen de sus compañeros en Newcastle tras haber expresado que quería sondear sus opciones.

“La situación de Alex no ha cambiado desde hace un tiempo, y eso seguirá siendo así”, dijo el técnico de Newcastle, Eddie Howe, un día antes del debut del equipo en la liga contra Aston Villa.

Howe declinó responder a si ha pidió a Isak jugar contra el Villa, diciendo que esas conversaciones debían mantenerse privadas. Sin embargo, mencionó que este periodo ha sido complicado dada la ausencia del referente de la delantera.

“Sin duda, al inicio de la pretemporada, no he evitado decir que fue un período difícil para los jugadores, para nosotros, porque cualquier cambio siempre es difícil de afrontar”, expresó Howe. “Se pudo notar eso este verano en nuestras actuaciones tempranas de pretemporada”.

“Pero creo que los jugadores son realmente fuertes mentalmente, son un grupo muy unido, realmente se han juntado en las etapas finales de la pretemporada”, añadió.

Howe comentó que sus jugadores saben que la situación “no es ideal” pero “se dan cuenta de que, sin Alex, todos tendrán que dar un paso adelante y aportar más”.

Isak, quien llegó a Newcastle en 2022 procedente de la Real Sociedad, anotó 23 goles en la Premier la temporada pasada, colocándose segundo en la tabla de artillero detrás de Mohamed Salah de Liverpool.

Newcastle tiene casi atado el fichaje del centrocampista Jacob Ramsey del Villa, pero Howe dijo que el jugador no participaría en el partido del sábado.

Jugadores de Arsenal apoyan a Martin Odegaard como capitán

Mikel Arteta aseguró que él y sus jugadores no tienen dudas sobre las virtudes de Martin Odegaard como capitán de Arsenal.

El internacional noruego ha sido capitán durante tres años, todos terminando con subcampeonatos de la Premier League. Eso no cambiará cuando los Gunners se estrenen en la temporada midiéndose contra el Manchester United el domingo.

Tony Adams, una leyenda del club de Londres, pidió a Arteta designar a Declan Rice como capitán con el objetivo de que el equipo conquiste su primer título de la primera división de Inglaterra desde 2004. Arteta, quien fue capitán de Arsenal, dijo que eso no va a suceder.

Straight to work for Sunday 🔐 pic.twitter.com/Bto3PFmLek — Arsenal (@Arsenal) August 14, 2025

“No es solo mi opinión”, dijo el viernes. “Es la de todo el personal y especialmente la de los jugadores. Les pedí que votaran por el capitán y obtuve los resultados ayer y por mucho todos eligieron a la misma persona, que es Martin Odegaard, lo cual es la señal más clara que puedes tener”.

“Es cómo se sienten sobre quién debe ser su capitán, para defender, mejorar y ganar los partidos que queremos ganar”, añadió Arteta. “No hay duda sobre eso.” Odegaard también es el capitán de Noruega. Tres años consecutivos como segundos no desaniman al equipo, dijo Arteta.

“Hay que seguir cavando”, dijo. “Tienes que cavar y cavar porque un día el oro estará allí. Durante tres temporadas hemos tenido más puntos que cualquier otro equipo en esta liga, lo cual es increíble. Ahora tenemos que hacerlo en una temporada para ganar un punto más (que otros equipos)... ese es nuestro objetivo”.

aar