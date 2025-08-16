Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Monterrey vs Mazatlán; Jornada 5 del Apertura 2025

Monterrey y Mazatlán miden fuerzas en el Gigante de Acero en el último juego de la Jornada 5 de la Liga MX.

La jornada 5 del Apertura 2025 concluye este domingo 17 de agosto con un duelo clave entre Monterrey y Mazatlán, dos equipos que pelean por mejorar su posición en la tabla y con solamente cuatro puntos de diferencia entre uno y otro.

Rayados se ubica en la zona alta de la clasificación con nueve unidades, con la que marcha cuarto, en tanto que los Cañoneros se encuentran en zona de play-in, al situarse décimos con cinco puntos.

El partido es clave para Monterrey y Mazatlán, pues un triunfo de cualquiera de los dos mejoraría radicalmente su situación en el Apertura 2025.

El domingo regresamos a Casa.💙🏟️ pic.twitter.com/L6CbM3Z02u — Rayados (@Rayados) August 15, 2025

¿Dónde ver EN VIVO el Monterrey vs Mazatlán?

El partido entre Monterrey y Mazatlán se jugará este domingo 17 de agosto en el estadio BBVA. El balón comenzará a rodar en punto de las 18:00 horas tiempo del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Vix.

Fecha: Domingo 17 de agosto

Hora: 18:00

Estadio: BBVA

Transmisión: Vix

Posibles alineaciones del Monterrey vs Mazatlán

MONTERREY: Santiago Melé, Ricardo Chávez, John Medina, Sergio Ramos, Gerardo Arteaga, Oliver Torres, Fidel Ambriz, Jorge Rodríguez, Jesús Corona, Sergio Canales y Germán Berterame.

MAZATLÁN: Daniel Gutiérrez, Bryan Colula, Facundo Almada, Lucas Merolla, Jaír Díaz, Jordan Sierra, José Esquivel, Anderson Duarte, Nicolás Benedetti, Jesús Hernández y Fabio Gómes.

Monterrey le tiene tomada la medida a Mazatlán

El Monterrey ha derrotado en seis de 10 duelos al Mazatlán, a cambio de tres empates y solamente una derrota.

Sin embargo, la única victoria de los Cañoneros en esta rivalidad se registró el 25 de febrero de este año, cuando los de Sinaloa se impusieron 1-0 a Rayados en el Estadio El Encanto en la Jornada 9 del Clausura 2025.

El Apertura 2025 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 5 no ha sido la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes en el certamen.

EVG