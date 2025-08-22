Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Atlas vs América; Jornada 6 del Apertura 2025

Atlas y América pondrán fin a la Jornada 6 de la Liga MX con su enfrentamiento en Guadalajara.

La sexta jornada del Apertura 2025 concluye este domingo 24 de agosto con la visita del América a Guadalajara para medirse ante el Atlas, duelo que podría marcar el debut del francés Allan Saint-Maximin con las Águilas.

Todo parece indicar que el atacante galo, procedente del Fenerbahce, tendrá sus primeros minutos oficiales con los de Coapa, que todavía no conocen la derrota en lo que va del campeonato.

Por su parte, el Atlas llega a este encuentro después de haber empatado 3-3 con el Querétaro en el debut de Diego Cocca como entrenador de los rojinegros, con los que vive una segunda etapa.

¿Dónde ver EN VIVO el Atlas vs América?

El partido entre Atlas y América se jugará este domingo 24 de agosto, en el Estadio Jalisco. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:05 horas tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de TUDN, Canal 5 y Vix.

Fecha: Domingo 24 de agosto

Hora: 19:05

Estadio: Jalisco

Transmisión: Canal 5, TUDN y Vix

Posibles alineaciones del Atlas vs América

ATLAS: Camilo Vargas, Aldo Rocha, Gaddi Aguirre, Róber Pier, Adrián Mora, Gustavo Ferrareis, Diego González, Rivaldo Lozano, Víctor Ríos, Gustavo del Prete y Uros Djurdjevic.

AMÉRICA: Luis Malagón, Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja, Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez, Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas, Allan Saint-Maximin y José Zúñiga.

América quiere seguir a la alza en el Apertura 2025

El triunfo sobre Tigres en Monterrey la jornada pasada llenó de confianza a un América que venía de una sufrida victoria ante Querétaro y de una temprana eliminación en la Leagues Cup.

El historial reciente también favorece a los azulcremas para el cotejo de este domingo, pues no caen como visitantes contra el Atlas desde la Jornada 7 del Guard1anes 2021.

Sin embargo, aquel triunfo de 3-0 de los rojinegros fue en el escritorio por alineación indebida de Federico Viñas, pues el América había ganado 2-0 en la cancha del Jalisco.

Antes de eso, el último triunfo de Atlas sobre los azulcremas como local fue el 3-0 conseguido en la Jornada 8 del Apertura 2019.

