Barcelona Femenil logra vencer al América y termina su gira por México sin derrotas

El América Femenil abrió las puertas del Estadio Ciudad de los Deportes para recibir al Barcelona Femenil y a toda la afición que se dio cita este domingo en la casa de las Águilas para disfrutar del encuentro amistoso entre estas dos escuadras, las blaugranas ganaron 2-1 en la Ciudad de México.

El primer tiempo fue muy parejo entre las azulcremas y las blaugranas, un partido de ida y vuelta y con oportunidades para ambos bandos, pero la jugada más clara de los primeros 45 minutos fue por parte de la española Bruna Vilamala, que quedó sola frente a Cata Coll y estrelló la esférica en el poste izquierdo.

Sin embargo, las que pegaron primero fueron las pupilas de Pere Romeu; el gol llegó al minuto 40 de tiempo corrido, cuando Aitana Bonmatí intentó meter un balón entre líneas, pero quedó en los linderos del área; ahí fue donde apareció Claudia Pina, quien controló el balón y con el pie derecho lo mandó a guardar al poste más cercano de Sandra Paños para abrir el marcador en la primera parte.

Claudia Pina así abrió el marcador para el @FCBfemeni 🇪🇸

Los primeros 45 minutos terminaron con la ventaja para uno de los mejores equipos del mundo en el futbol femenil, el Barcelona, pero la afición no se esperaba que la segunda parte estuviera llena de emociones y oportunidades de gol en las dos porterías.

La tónica del primer tiempo continuó en el segundo, con los dos equipos intentando vencer al arco rival, pero con una ligera ventaja para el cuadro que viajó desde España para jugar este encuentro amistoso.

Los fanáticos de las blaugranas volvieron a encender el grito de gol al minuto 74 de juego, cuando Vicky López, la joven futbolista de 19 años, apareció por la banda derecha, encaró a Jana Gutiérrez y puso un balón entre líneas para Salma Paralluelo. La campeona del mundo acomodó el cuerpo y definió al primer poste de Itzel Velasco para aumentar la ventaja del Barcelona.

Todo indicaba que el encuentro sería para el Barcelona sin recibir ni un gol en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero a pesar de ir perdiendo dos a cero en el marcador, el América no dejó de intentar la búsqueda del tanto que las acercara en el tablero.

Con diez minutos por jugar, Irene Guerrero apareció por la banda izquierda del campo y metió un servicio al corazón del área; ahí apareció el dorsal ‘10′ de las Águilas, Scarlett Camberos, quien bajó el balón sola y definió al segundo poste de la arquera blaugrana. Las jugadoras tomaron el balón y lo llevaron al círculo central para buscar el empate.

Lamentablemente para la afición del América, las jugadoras siguieron tocando el arco rival, pero sin respuesta alguna; la silbante marcó el final del partido y las blaugranas se llevaron la victoria en el Coloso de la Noche Buena, y así regresan a España invictas en su gira por México.

