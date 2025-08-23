Barcelona vence en penales a las estrellas de la Liga MX Femenil después de una tormenta eléctrica

La Liga MX Femenil reunió a sus mejores jugadoras en un equipo para enfrentar en un partido amistoso al Barcelona Femenil en la cancha del Estadio Universitario, pero el encuentro inició casi dos horas después de lo previsto.

Durante el calentamiento de ambas escuadras, una tormenta eléctrica se hizo presente en Monterrey, Nuevo León, por lo que las personas de protección civil que estaban en el estadio decidieron activar el protocolo por tormenta eléctrica.

Las jugadoras regresaron a los vestidores y la afición que se hizo presente en el recinto futbolístico tuvo que esperar hasta las 22:20 horas, tiempo del centro de México, para que la tormenta eléctrica cesara en las inmediaciones del Universitario y el encuentro se llevara a cabo sin problema alguno.

⭐️ LMXF 1 - 0 FCB ❤️💙

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOL!!! 🔥⚽️

¡SR7 rompe el cero al 27’ y la LMXF lo gana! 🌟💥

El Volcán vibraaaa con nuestras Estrellas. 🌋✨#DueloDeEstrellas #NuestroFutFem pic.twitter.com/FqGqEv1JbL — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) August 23, 2025

Después de una larga espera, por fin el encuentro comenzó entre las mejores jugadoras de la Liga MX Femenil y la escuadra del Barcelona, pero no iniciaría de la mejor manera posible, ya que al minuto 13 de tiempo corrido, Charlyn Corral recibió una terrible patada en la cara por parte de Mapi León.

Ambas futbolistas disputaron un balón cerca del medio campo, pero la española terminó cayendo al césped; sin embargo, levantó de más la pierna y terminó impactando el rostro de la mexicana con el talón del zapato. Corral se llevó las manos a la cara y cuando se las retiró, las cámaras captaron la sangre que comenzó a salir de la zona de su frente.

La delantera del Pachuca fue retirada en el carrito y el partido siguió su marcha; fue al minuto 27 del encuentro cuando la Liga MX Femenil logró abrir el marcador en la cancha del Estadio Universitario. Sinoxolo Cesane recibió un rebote en el área del Barcelona, metió un centro raso y Stephanie Ribeiro definió de taco para poner el primero para la escuadra mexicana.

El primer gol de la gira! 👏🇲🇽 pic.twitter.com/jDo7hmUESs — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) August 23, 2025

Sin embargo, la ventaja no le duró ni dos minutos a las estrellas de la Liga MX Femenil, porque al 28 de juego las blaugranas aparecieron desde la banda izquierda, mandaron un centro raso al área de la escuadra mexicana y, lamentablemente, Deneisha Blackwood anotó un autogol para darle el empate al Barcelona.

La paridad continuó hasta el medio tiempo, pero en la segunda parte nos esperarían un par de goles más por parte de ambas escuadras. Durante el minuto 58 de juego apareció la ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmatí, para darle la ventaja a su equipo. La española aprovechó un rebote dentro del área del conjunto mexicano y de primera intención remató el balón con una volea para vencer el arco de Blanca Félix.

Cuando parecía que el Barcelona se llevaría la victoria en su primer partido de su gira por México, la jugadora del América, Irene Paredes, mandó el encuentro a los penales. La mediocampista española disparó desde los linderos del área para poner la número cinco cerca del ángulo de la portería de Cata Coll y emparejar los cartones en el marcador.

Para definir a las ganadoras, las estrellas de la Liga MX y el Barcelona disputaron una tanda de penales después de jugar más de 90 minutos en la cancha del Estadio Universitario. La jugadora que inauguró los tiros desde los once pasos fue Alicia Cervantes de las Chivas y logró anotar ante Catalina Coll.

Después de nueve penales, las seleccionadas de la Liga MX Femenil fallaron en dos oportunidades y las jugadoras del Barcelona anotaron todos sus intentos; con esto, las blaugranas se llevan la victoria en su primer partido en la gira llamada “Campeonas Tour”.

DCO