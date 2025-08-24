La extraña promesa de Elías Ayub que involucra a Florentino Pérez y cumplió en el Real Oviedo vs Real Madrid

Arturo Elías Ayub estuvo presente en la cancha del Estadio Carlos Tartiere para presenciar el partido entre el Real Oviedo y el Real Madrid, el primer encuentro de local del conjunto de Asturias en su regreso a la primera división de España.

Pero lo que se llevó los reflectores de este partido fue la publicación que el empresario mexicano realizó en sus redes sociales antes del partido de la jornada 2 de LaLiga, en donde expresa que hace unos años él realizó una promesa al equipo cuando aún se encontraban en tercera división.

El empresario que es parte del grupo de accionistas del Club Oviedo de España, escribió que “hace 12 años, cuando vine por primera vez a Oviedo y me senté en ese teatro a platicar de los planes y las metas que teníamos para ese equipo de 3.ª división, les prometí que algún día estaría en el palco del Tartiere con don Florentino Pérez viendo al Real Oviedo vs. Real Madrid en Primera”.

Arturo Elías Ayub cumple su promesa que le hizo al Real Oviedo

Después de 24 años de espera, por fin el Real Oviedo regresó a la primera división de España y en su primer partido en casa recibieron al Real Madrid, un encuentro que terminó con la victoria de los merengues por un marcador de 3-0, pero la emoción de la afición nunca decayó.

Durante la transmisión se pudo ver a Arturo Elías Ayub cumpliendo la promesa que alguna vez le hizo al equipo de Asturias, ya que en ese momento se encontraba viendo el partido, a un lado de Florentino Pérez y tomándose una foto con el presidente del Real Madrid.

La fotografía se hizo viral en segundos en las redes sociales, ya que Arturo Elías Ayub se veía muy feliz sentado a un lado de Florentino Pérez disfrutando del regreso de su equipo a LaLiga española.

Arturo Elías Ayub cuenta como fue que decidió invertir en el Real Oviedo

Cuando el Real Oviedo ganó el partido que les dio el ascenso a la primera división, Arturo Elías Ayub subió una publicación a su cuenta de X, donde explica a fondo la manera en la que llegó a salvar al equipo de desaparecer.

“Todo empezó con una broma telefónica hace 12 años y con miles de tweets pidiéndonos salvar a un equipo de 3.ª división en España que estaba a 3 semanas de desaparecer. Cuando vi la locura de amor de la gente por su equipo y al día siguiente le conté al Ing. Carlos Slim, sus palabras textuales fueron: ‘Éntrale, no podemos dejar morir a una afición así’. Qué razón tenía”, escribió el empresario mexicano.

Después de eso, Grupo Pachuca se hizo cargo del equipo español, contrataron a Veljko Paunovic, reforzaron el equipo con grandes jugadores y 24 años después le dieron a la afición la alegría de sus vidas regresando al equipo a LaLiga española.

