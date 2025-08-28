Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Atlético San Luis vs Toluca; Jornada 7 del Apertura 2025

La Jornada 7 del Apertura 2025 continúa con un duelo clave entre el Atlético de San Luis y el Toluca, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego por los lugares en los que se encuentran en la tabla general.

El equipo visitante se encuentra peleando por no dejar el décimo puesto, que los mantiene en el play-in del certamen, mientras que los Diablos Rojos quieren mantenerse entre los primeros cinco puestos de la general, después de sufrir una derrota en la fecha pasada.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

¡Recibimos la jornada 7 del #Apertura2025 en nuestra casa! 💙💛



🆚 @TolucaFC

📆 Viernes 29 de agosto

⏰ 19:00 horas

🏟️ Alfonso Lastras



— Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) August 29, 2025

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Atlético de San Luis vs Toluca

El partido entre Atlético de San Luis y Toluca se jugará este viernes, 29 de agosto de 2025, en el Estadio Luis Alfonso Lastras, ubicado en San Luis Potosí. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de ESPN. También estará disponible en Disney+ Premium.

Fecha: viernes 29 de agosto de 2025

Hora: 19:00

Estadio: Luis Alfonso Lastras

Transmisión: ESPN y Disney+ Premium

Posibles alineaciones del Atlético de San Luis vs Toluca

ATLÉTICO DE SAN LUIS: Andrés Sánchez, Javier Suárez, Juanpe, Eduardo Águila, Román Torres, Miguel Alonso García, Rodrigo Dourado, Sébastien Salles-Lamonge, Mateo Klimowicz, Joao Pedro y Yan Phillipe.

TOLUCA: Hugo González, Bruno Méndez, Antonio Briseño, Federico Pereira, Diego Barbosa, Marcel Ruiz, Héctor Herrera, Jesús Gallardo, Jesús Angulo, Robert Morales y Alexis Vega.

Toluca quiere regresar a la senda del triunfo

El equipo dirigido por Guillermo Abascal viene de perder por un marcador de 3-2 a manos del Querétaro, mientras que los de Antonio Mohamed intentarán olvidar lo que ocurrió en el Estadio Olímpico Universitario, donde cayeron derrotados 1-0 con el Cruz Azul.

Este partido también representa las ganas de los Diablos Rojos de volver a ganar en el torneo local y volverse a meter entre los primeros cinco lugares de la tabla general, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Apertura 2025 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 7 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

