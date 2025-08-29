Dónde ver el EN VIVO Y GRATIS el partido América vs Pachuca; Jornada 7 del Apertura 2025

América y Pachuca miden fuerzas en el Estadio Ciudad de los Deportes en uno de los duelos más esperados de la Jornada 7 del Apertura 2025.

La jornada 7 del Apertura 2025 continúa con un duelo clave entre América y Pachuca, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego.

Las Águilas todavía no conocen la derrota en lo que va del torneo, mientras que los Tuzos suman dos juegos sin ganar después de que ganaron en las primeras cuatro fechas.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por la rivalidad entre América y Pachuca, que se enfrentaron en los cuartos de final del pasado Clausura 2025.

¿Dónde ver EN VIVO el América vs Pachuca?

El partido entre América y Pachuca se jugará este sábado 30 de agosto en el Estadio Ciudad de los Deportes. El balón comenzará a rodar en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5, TUDN y Vix. También estará disponible en W Deportes y W Radio.

Fecha: Sábado 30 de agosto

Hora: 21:05

Estadio: Ciudad de los Deportes

Transmisión: TUDN, Canal 5 y Vix

Posibles alineaciones del América vs Pachuca

AMÉRICA: Luis Malagón, Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja, Israel Reyes, Erick Sánchez, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.

PACHUCA: Carlos Moreno, Bryan García, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Alonso Aceves, Elías Montiel, William Carvalho, Alfonso Domínguez, Luis Quiñones, Oussama Idrissi y Alemão.

¿El América vs Pachuca se jugará sin aficionados?

La Alcaldía Benito Juárez emitió un comunicado en el que dio a conocer que el partido entre América y Pachuca, en el Estadio Ciudad de los Deportes, se jugará a puerta cerrada.

En el mensaje, la Alcaldía argumentó que esta determinación se debe a que “personal del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana, afectando a los residentes de las inmediaciones del estadio y, en especial, a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería de una atención médica”.

Liga MX y el Estadio Azteca defienden al América

El Estadio Azteca y la Liga MX salieron en defensa del América tras esta decisión de la Alcaldía Benito Juárez.

El Coloso de Santa Úrsula, en un comunicado, informó que “quienes cerraron la calle fueron policías de la CDMX. Esto lo hicieron dado el plan de seguridad de la propia Alcaldía”.

Por su parte, la Liga MX calificó de una arbitrariedad esta decisión y dejó en claro que el América tiene todo su apoyo para que se lleve a cabo de la mejor manera posible.

