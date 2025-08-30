Chivas vs Cruz Azul: Hora y dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX

Chivas se mide a Cruz Azul en la Jornada 7 de la Liga MX

Uno de los juegos más esperados de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX de realiza en el Estadio AKRON, en donde Chivas recibe al Cruz Azul, juego en donde el futuro de ambos equipos se puede empezar a definir.

Pues los locales llegan con una foja de 1 ganados, 1 empate y 3 derrotas, para tener 4 puntos y ocupar el antepenúltimo lugar de la tabla general, con los focos rojos más que encendidos, pues una nueva caída puede provocar que el proyecto de Gabriel Milito se venga abajo.

Del otro lado, el Cruz Azul buscará conservar el invicto, pues con 4 ganados y dos empates son, junto al América, el único club que no perdido en el torneo, sumado a que los tres puntos lo pondrían 17 unidades, a una del líder Monterrey.

¿Dónde ver el Chivas vs Cruz Azul, Jornada 7 del Apertura 2025?

El Chivas vs Cruz Azul, de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, inicia el sábado 30 de agosto a las 19:07 horas y solo se puede ver si tienes suscripción a Prime Video de Amazon.

Chicharito Hernández regresa a una convocatoria con Chivas

Javier ‘Chicharito’ Hernández volvió a una convocatoria con Chivas después de varios partidos, pues el entrenador argentino Gabriel Milito lo incluyó entre los jugadores disponibles para el partido de la Jornada 7 de la Liga MX contra Cruz Azul.

🙌🏻 ¡Por estas señales podrás ver el partido del Rebaño Sagrado! 📺



— CHIVAS (@Chivas) August 30, 2025

El delantero de 37 años fue convocado por segunda vez en el Apertura 2025, pues solamente había sido tomado en cuenta para el duelo de la Fecha 2 ante el León, mismo en el que no tuvo minutos.

El ‘Chicharito’ Hernández regresa a una convocatoria con Chivas luego de varias semanas en las que ha estado en el ojo del huracán por sus polémicos videos y declaraciones sobre las mujeres y los roles de género.

Dichas publicaciones derivaron en que la FMF le impusiera una multa económica al delantero de las Chivas, que también tomó medidas contra el futbolista acorde a su reglamento interno.

Poco más después de un mes de aquellos polémicos videos, el Guadalajara le ha levantado el castigo al ‘Chicharito’ Hernández, quien podría tener sus primeros minutos con el Rebaño en el semestre en el duelo de este sábado contra Cruz Azul, a celebrarse en el Estadio AKRON.

aar