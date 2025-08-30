Real Madrid se lleva la victoria sobre el Mallorca y sufren con tres goles anulados en el partido

El Real Madrid abrió las puertas del Estadio Santiago Bernabéu para recibir al Mallorca en la Jornada 3 de LaLiga española, partido que terminó ganando el conjunto blanco por un marcador de 2-1, pero sufriendo durante los 90 minutos por tres goles anulados.

Las acciones comenzaron temprano en el encuentro, con un trazo largo por parte de Trent Alexander-Arnold hacía la zona donde se encontraba Kylian Mbappé, el delantero francés bajó el balón al césped y definió al primer poste de Leo Román, pero la anotación fue anulada por un milimétrico fuera de juego.

Las acciones continuaron su marcha y diez minutos más tarde los visitantes consiguieron abrir el marcador en el Teatro de la Castellana. En un tiro de esquina, Vedat Muriqi se levantó en el área del Real Madrid y mandó a guardar el balón al fondo de la red de Thibaut Courtois con un buen remate de cabeza.

A pesar de recibir el primer gol del partido antes de cumplir los primeros 20 minutos, el equipo de Xabi Alonso consiguió recomponerse y darle la vuelta al marcador antes de que culminaran los primeros 45 minutos.

Fue al 37 de tiempo corrido, cuando Franco Mastantuono y Alexander-Arnold se juntaron para realizar una jugada de pizarrón, dejaron el balón para Álvaro Carreras y el lateral mandó un servicio al segundo poste donde apareció Dean Huijsen para recentrar la pelota y Arda Güler solo empujara el esférico al fondo de la red.

Un minuto más tarde, el equipo merengue recuperó la pelota pasando su medio campo; la pelota le quedó a Vinícius Jr. y el brasileño comenzó a conducir la pelota hasta el área rival. Con un recorte se quitó a un defensa del Mallorca y al final definió con la pierna izquierda entre las piernas del zaguero central para aumentar la ventaja de los locales.

QUE GOLAAAAAAZO DE VINICIUS 🤍🤍🤍



Los dos equipos se fueron a los vestidores con la ventaja para el Real Madrid con dos goles en menos de un minuto y medio, pero la segunda parte estaría llena de goles, aunque todos anulados.

El primero en marcar fue nuevamente Kylian Mbappé, quien recibió un estupendo pase por parte de Arda Güler, llegó casi a la línea de fondo y mandó la esférica al fondo de la red con un disparo potente, pero nuevamente el fuera de juego se hizo presente para quitarle su segunda anotación del partido a ‘Donatello’.

Mientras que, al minuto 57′ de tiempo corrido, el mediocampista turco Arda Güler apareció de nuevo para marcar su doblete en el encuentro, pero esta vez también será anulado su gol; en esta ocasión fue porque el rebote le pegó en la mano y después definió a la portería rival, aunque esta fue una jugada polémica porque el jugador merengue tenía el brazo cerca del pecho al momento del impacto del balón.

A pesar de los tres goles anulados, el Real Madrid logró llevarse su tercera victoria del certamen y suma seis puntos de seis posibles en LaLiga española; de momento se encuentra en la primera posición a falta de que el Barcelona y el Villarreal jueguen su respectivo partido de la jornada 3 del certamen.

