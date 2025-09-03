Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys; Semana 1 de la NFL

La Semana 1 de la National Football League (NFL) iniciará con un duelo divisional entre Philadelphia Eagles y Dallas Cowboys, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues los locales son los actuales campeones de la NFL y los visitantes dejaron ir a su mejor jugador hace un par de semanas.

El conjunto de Philadelphia iniciará su camino en busca del campeonato en los emparrillados, mientras que el equipo de Dallas solo quiere hacer una temporada decente en la NFL, pues desde hace 30 años no ganan un Super Bowl.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino porque es un juego divisional y es el regreso de la National Football League después de siete meses de espera.

The best rivalry in football pic.twitter.com/HXwrOKefdp — Philadelphia Eagles (@Eagles) September 3, 2025

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys

El partido entre Philadelphia Eagles y Dallas Cowboys se jugará este jueves, 4 de septiembre de 2025, en el Lincoln Financial Field, ubicado en Philadephia, Estados Unidos. La patada de inicio será en punto de las 18:20 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través del Canal 9. También estará disponible en Disney+ y Espn.

Fecha: jueves 4 de septiembre de 2025

Hora: 18:20

Estadio: Lincoln Financial Field

Transmisión: Canal 9, Disney+ y ESPN.

Los campeones de la NFL regresan a la actividad en busca del bicampeonato

Después de siete meses, un draft y la pretemporada, por fin regresa la National Football League con un partido divisional entre Philadelphia Eagles y Dallas Cowboys, el mejor equipo del Este de la Nacional, contra el peor equipo de la misma división.

El equipo Nick Sirianni será el conjunto a vencer esta temporada, pues la campaña pasada demostraron un estupendo nivel tanto a la defensiva como a la ofensiva, con Saquon Barkley como uno de los mejores jugadores del equipo.

Dallas Cowboys dejó ir a su mejore jugador antes del inicio de la temporada

El equipo dirigido por Brian Schottenheimer es uno de los más históricos, pero que atraviesa un terrible momento desde hace años, mientras que los de Nick Sirianni intentarán seguir siendo el mejor equipo y volver a llevarse el Vince Lombardi.

Este partido también representa el inicio de la temporada y el primer juego divisional entre estas dos franquicias, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

Aunque la temporada para los Cowboys iniciará sin su mejor jugador, Micah Parsons, quien decidió dejar el conjunto de Dallas para ser nueva ala defensiva de los Green Bay Packers, después de un problema con la directiva de la ‘Estrella Solitaria’.

