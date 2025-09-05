Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Indianápolis Colts vs Miami Dolphins; Semana 1 de la NFL

La Semana 1 de la Temporada 2025 de la NFL continúa con un duelo clave entre Indianápolis Colts y Miami Dolphins, dos equipos que llegan al Lucas Oil Stadium en busca de sumar su primera victoria de la campaña.

Ambas franquicias no son de las favoritas este año, pero todo puede pasar en cada temporada, así que los fanáticos de los emparrillados deben estar atentos a este compromiso entre Indianápolis y Miami para ver qué nivel traen las dos instituciones.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Indianápolis Colts vs Miami Dolphins

El partido entre Indianápolis Colts y Miami Dolphins se jugará este domingo, 7 de septiembre de 2025, en el Lucas Oil Stadium, ubicado en Indianápolis, Indiana. La patada de salida será en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports 2. También estará disponible en el programa NFL Blitz en el Canal 9.

Fecha: domingo 7 de septiembre de 2025

Hora: 11:00

Estadio: Lucas Oil Stadium

Transmisión: Fox Sports 2 y NFL Blitz en Canal 9

Indianápolis y Miami a mejorar la marca de la temporada pasada

Durante varios años, tanto Indianápolis como Miami han sido equipos regulares en la NFL, pues ya ha pasado mucho tiempo desde que ambas franquicias se hicieron presentes en un Super Bowl.

La campaña pasada, tanto los Colts como los Dolphins consiguieron una marca de ocho partidos ganados y nueve perdidos, así que esta temporada, que apenas va a iniciar para las dos instituciones, es una gran oportunidad para mejorar su marca de partidos y meterse a la postemporada.

Miami Dolphins jugará un partido internacional esta temporada

El equipo dirigido por Shane Steichen viene de pretemporada con una victoria y dos derrotas para su causa, mientras que los de Mike McDaniel intentarán seguir con una buena racha, pues antes de iniciar la campaña consiguieron dos victorias y un empate en los partidos de preparación.

Este partido también representa el inicio de la temporada para ambas franquicias, pero también la preparación para los Dolphins de cara a su partido internacional, el cual será en el Santiago Bernabéu de Madrid, España, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La NFL ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Semana 1 no es la excepción. Con partidos que emocionan a todos los aficionados, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos equipos.

DCO