Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Buffalo Bills vs Baltimore Ravens|Semana 1 de la NFL

Josh Allen no sólo destronó a Lamar Jackson como el Jugador Más Valioso de la NFL la temporada anterior. También le arrebató sus sueños de postemporada con un agónico triunfo en la ronda divisional y ahora se enfrentan en la Semana 1 de la Temporada 2025.

Buffalo Bills y Baltimore Ravens se miden en su primer duelo de la campaña, en un juego entre contendientes al título.

Pero, al igual que los otros dos jugadores que han ganado un premio al MVP con el uniforme de los Bills, Allen terminó sin un anillo de Super Bowl. Es la historia de una franquicia que ha aprendido a vivir con el corazón roto. La esperanza, sin embargo, está más viva que nunca.

¿Dónde ver el Bills vs Ravens, de la Semana 1 de la NFL?

El juego de la Semana 1 de la NFL entre los Buffalo Bills y los Baltimore Ravens inicia este domingo 7 de septiembre a las 18:20 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de ESPN y Disney Plus.

Bills, favoritos para llegar al Super Bowl

Esta temporada, los Bills inician como favoritos en las casas de apuestas para ganar el Super Bowl LX (+600) y todo se debe, en gran medida a Allen y al segundo ataque más prolífico de la NFL la campaña anterior, en camino a su sexto título consecutivo de la División Este de la AFC.

Los apostadores dan a Jackson y a los Ravens esas mismas probabilidades para coronarse el próximo febrero en Santa Clara, California. Y el optimismo está justificado.

Baltimore fue el tercer ataque con más puntos anotados, la novena defensiva en puntos recibidos y tiene al menos 10 triunfos en cinco de las seis temporadas con Jackson en los controles, incluidos tres títulos consecutivos del Norte de la AFC.

Pero eso no fue suficiente en la derrota ante Buffalo por 27-25 en la ronda divisional, cuando Mark Andrews no pudo controlar un pase de Jackson para la conversión de dos puntos que habría empatado el marcador a menos de 1:30 del final.

Ahora, Jackson debe sacudirse el estigma de los fracasos en postemporada, una marca de 3-5 que incluye dos derrotas ante Buffalo, ambas en casa de los Bills. Tal vez lo único que necesita es un cambio de escenario, y para que eso suceda, el encuentro del domingo por la noche es crucial.

¿El obstáculo? Buffalo tuvo marca de 10-0 como local hace una temporada. Después de todo, el arsenal lo tiene. Jackson y Derrick Henry encabezaron el ataque terrestre más potente de la NFL. El año pasado impuso una marca personal con 4.172 yardas aéreas y 41 envíos de touchdown y sumó un arma más en el experimentado DeAndre Hopkins.

Allen busca convertirse en el quinto pasador con 90 triunfos en sus primeras ocho campañas, incluida la postemporada. El único detalle es que, una vez que consiga esas siete victorias restantes, sería el único miembro del grupo sin un anillo de campeón.

