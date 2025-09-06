México vs Japón alineaciones: Este es el probable 11 inicial de Javier Aguirre para el partido amistoso

La Selección Mexicana enfrenta un partido de Fecha FIFA de carácter amistoso ante su similar de Japón, en donde Javier Aguirre saldría con sorpresas en su 11 inicial.

México se mide a dos rivales asiáticos este periodo de selecciones; el primero es Japón y el segundo Corea del Sur, ambos duelos a celebrarse en suelo estadounidense.

¿Sabías qué... La Selección Nacional de México le ha anotado 11 goles a Japón en sus cinco enfrentamientos anteriores? ¡Y han sido 10 anotadores diferentes!

— Selección Nacional (@miseleccionmx) September 6, 2025

Posible 11 de México vs Japón

México : Luis Malagón, Rodrigo Huecas, Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Marcel Ruiz, Erick Sánchez, Alexis Vega, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez

Japón: Osako, Takai, Seko, Suzuki, Morishita, Endo, Sano, Mito, Kubo, Kamada, Machino

¿Cómo le ha ido a México ante Japón?

México llega a la Fecha FIFA de septiembre como el campeón de la Nations League y de la Copa Oro, buscando tener buenos rivales para preparase de cara al Mundial 2026.

Japón, un viejo conocido.



Acá está #LaPrevia en números para el duelo de esta noche.



— Selección Nacional (@miseleccionmx) September 6, 2025

México se ha enfrentado seis veces a Japón, con un dominio por completo del Tricolor, que tienen cinco triunfos, por tan solo una derrota. Cuatro de esos partidos han sido amistosos, pero dos de ellos fueron en la Copa Confederaciones.

En la Copa Confederaciones 2005 y 2013 los mexicanos se llevaron una victoria en la fase de grupos. Y ahora se encuentran una vez en un duelo de carácter amistoso y con la selección de la Nación del Sol Naciente en una fase muy diferente.

Javier Aguirre advierte a Memo Ochoa

Memo Ochoa está en busca de asistir a su sexto Mundial consecutivo; sin embargo, no fue convocado por Javier Aguirre para la Fecha FIFA de septiembre, donde México disputará dos partidos amistosos frente a Japón y Corea del Sur.

Listos ya los #Horarios para el partido de hoy gracias a nuestros amigos de @G500Mx.



Tenemos una cita, Incondicionales.

— Selección Nacional (@miseleccionmx) September 6, 2025

El ‘Vasco’ Aguirre estuvo en conferencia de prensa previo al encuentro ante el conjunto nipón y fue cuestionado sobre el futuro del arquero mexicano de cara a la Copa del Mundo del 2026, a lo que Javier Aguirre contestó que es lo que necesita Memo Ochoa para asistir a su sexto Mundial con la Selección Mexicana.

“Realmente lo de las seis copas,yo no regalo nada, es la verdad, nada. Si Memo merece estar aquí, pues si viene aquí es porque ha estado haciendo bien las cosas... De momento no tiene equipo; sé de verdad que tiene ofertas, las está valorando. Hoy hablaba con su representante y le comenté que tiene que jugar; si no tiene equipo y no está en forma, no va a venir”, expresó Javier Aguirre.

