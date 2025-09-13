Emiliana Arango sueña con llegar a otra final en México tras vencer a Marina Stakusic

Emiliana Arango es la única latinoamericana que sigue viva en el Guadalajara Open AKRON 2025, después de vencer en los cuartos de final a la canadiense Marina Stakusic en sets seguidos por parciales de 6-2 y 6-3.

Parece que jugar en México le sienta bien a Arango, pues con su llegada a la antesala de la gran final, está cerca de alcanzar su segundo partido por el título en nuestro país, después de hacerlo en el Mérida Open, en febrero, donde peleó por el trofeo una semana más tarde de ganar el WTA 125 de Cancún.

La raqueta de 24 años acaba de igualar el mejor resultado de una tenista colombiana en el GDL Open AKRON, pues el año pasado su compatriota Camila Osorio logró llegar hasta esa instancia, además de mejorar su récord ante jugadoras fuera del top 100 a 4-1 este año.

TE RECOMENDAMOS: Liga MX Pumas festeja su 71 aniversario con triunfo en Mazatlán y el primer gol de JJ Macías

“Vengo jugando muy bien y tengo muchas ganas de seguir en ese nivel. Para las jugadoras hace diferencia ver el estadio con gente; da energía. En cuanto a mi juego, la consistencia y las variaciones son lo que han hecho la diferencia esta semana. Hoy lo que hice muy bien es que fui muy consistente”, comentó al final del encuentro.

El único problema que tuvo Stakusic en este encuentro fue que cinco horas antes de meterse a la cancha para medirse a Arango, había disputado su duelo de octavos de final ante la tercer sembrada, Jelena Ostapenko, el cual se definió en tres sets.

Con este resultado, la balanza entre ellas dos se inclina aún más al lado de la colombiana, pues esta fue la tercera vez en la temporada que la canadiense pierde con la colombiana. Arango ganó en la qualy del WTA 1000 de Roma y el WTA 125 de Cancún.

Arango demostró un gran nivel al tomar el control del juego desde los primeros peloteos; hacía correr a la canadiense de un lado a otro, pero su rival no mostraba cansancio a pesar de jugar horas antes y con un sol potente en el Estadio AKRON.

Emiliana Arango es la tenista número 86 del ranking WTA, ingresó al top 100 después de su participación en el Abierto de Mérida y su mejor puesto ha sido en el lugar 76 del listado, algo que ocurrió en junio de este año.

Para conseguir su pase a la gran final, tendrá que medirse ante la francesa Elsa Jacquemot, quien ya derrotó a la primera y sexta sembrada del torneo. Emiliana Arango comentó que “será un partido interesante y espero seguir dando mi mejor juego”.

DCO