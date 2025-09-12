Guadalajara Open AKRON 2025: Resumen de todos los partidos del viernes 12 de septiembre

El Guadalajara Open AKRON 2025 está a tan solo horas de conocer a las dos tenistas finalistas de singles y a las cuatro raquetas que jugarán el partido por el título en el torneo de dobles, pero este viernes se conocieron a las cuatro semifinalistas de la competencia.

Todo inició con el partido de dobles entre la mexicana Giuliana Olmos y Aldila Sutjiadi contra la pareja estadounidense Jessie Aney y Quinn Gleason, en donde la representante de México logró avanzar a la gran final junto a la tenista de Indonesia.

Giuliana Olmos y Aldila Sutjiadi pelearán por el título del GDL Open AKRON

Giuliana Olmos y Aldila Sutjiadi avanzaron a las semifinales del torneo tras el abandono de la competencia de la dupla conformada por la estadounidense Alana Smith y Darja Vidmanova.

En la antesala de la gran final, derrotaron a Jessie Aney y Quinn Gleason en dos sets por parciales de 6-3 y 6-4 para instalarse en el partido por el título del Guadalajara Open AKRON; la mexicana está en busca de su octavo título en esta modalidad.

Marina Stakusic sorprende a la tercera sembrada del GDL Open AKRON

Marina Stakusic llegó al cuadro principal del Guadalajara Open AKRON desde el torneo de calificación; en la ronda de 32 raquetas dejó en el camino a Polina Kudermetova, mientras que en los octavos de final venció a la tercera sembrada del certamen.

La canadiense venció 4-6, 7-6 (6) y 2-6 a la tenista de Letonia Jelena Ostapenko; el tiempo que lleva Stakusic en la cancha más el descanso que tuvo su rival por la suspensión de varios juegos se notó en la cancha y, al final, la atleta de 20 años avanzó a los cuartos de final.