Atlanta Falcons doblega de visita a los Minnesota Vikings en un juego con 7 goles de campo

Llegó el segundo Sunday Night Football de la temporada 2025 de la National Football League y los que se fueron con la victoria son los Atlanta Falcons sobre los Minnesota Vikings por un marcador de 22-6.

El compromiso entre estas dos franquicias dejó que desear a la afición, pues en los cuatro cuartos solo vieron una anotación y los demás puntos llegaron gracias a goles de campo; Atlanta anotó cinco y Minnesota consiguió dos anotaciones de tres puntos para su causa.

El marcador del encuentro se abrió con 11 minutos restantes del primer episodio. Jhon Parker Romo apareció por primera vez para mandar el ovoide entre los dos postes y poner tres puntos a la causa de los Falcons, y el pateador apareció cinco minutos más tarde para poner seis unidades en el tablero para los de Atlanta.

El segundo cuarto fue el más productivo para los de Minnesota y en el cual consiguieron sus únicos puntos del partido. Los Vikings, inoperantes durante gran parte del encuentro, lograron dos goles de campo; el primero cayó con 7 minutos restantes en el crónometro y el segundo llegó a escasos segundos de irse al medio tiempo.

J. J. McCarthy tuvo su peor noche en lo que va en su carrera, pues durante el enfrentamiento sufrió dos intercepciones de pase, solo consiguió 11 pases completos de 21 intentos, ningún touchdown para su cuenta y solo 158 yardas.

Tanto el tercer y cuarto cuarto fue totalmente para los de Atlanta, pues lograron dos goles de campo más y con tres minutos en el reloj del último episodio los Falcons consiguieron el único touchdown del encuentro, que llegó gracias al corredor Tyler Allgeier.

Minnesota podía sumar algunos puntos más antes de que acabará el encuentro, pero con 20 segundos en el reloj Myles Price soltó el balón después de una patada de despeje, sufriendo un fumble y regalando el ovoide a los Falcons, el quarterback solo puso rodilla en tierra y finiquitó a los Vikings.

El siguiente encuentro del conjunto de Atlanta será ante los Carolina Panthers, rival divisional, y los Minnesota Vikings se verán las caras ante Cincinnati Bengals, equipo que perdió a Joe Burrow por una terrible lesión que lo alejará de los emparrillados mínimo tres meses.

