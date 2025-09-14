Dónde ver EN VIVO Y GRATIS la gran final del Guadalajara Open AKRON entre Emiliana Arango e Iva Jovic

El Guadalajara Open AKRON 2025 está a punto de llegar a su fin, pero antes las dos finalistas tendrán que saltar una vez más a la cancha del Estadio AKRON para definir a la nueva reina de este torneo.

De un lado tenemos a Emiliana Arango, la colombiana que alcanzó su tercera final en México este 2025 y quiere levantar su primer título de un certamen de categoría 500, pues en si vitrina personal ya tiene uno de nivel 125.

En la otra esquina está Iva Jovic, una tenista estadounidense de 17 años que acaba de llegar a su primera final de la WTA y quiere irse de Guadalajara con la mano en alto, el trofeo en sus manos, los 500 puntos para la clasificación y los 164 mil dólares de premio.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS la gran final del Guadalajara Open AKRON

La afición del Guadalajara Open AKRON está lista para vivir el último partido del torneo, el cuál se llevará a cabo el domingo 14 de septiembre y las tenistas saltarán a la cancha en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México, para definir a la nueva campeona. La transmisión de la final la podrás seguir a través de ESPN y Disney+.

Fecha: domingo 14 de septiembre de 2025

Hora: 15:00

Estadio: AKRON

Transmisión: ESPN y Disney+

El Guadalajara Open AKRON tendrá una batalla entre dos de las más jóvenes

La cancha del Estadio AKRON ya está a la espera de la afición y las jugadoras para llevar a cabo la gran final este domingo 14 de septiembre, en donde dos de las tenistas más jóvenes del torneo se verán las caras.

Emiliana Arango, de 24 años, ya sabe lo que es jugar una final WTA 500, pues vivió esa experiencia en el Mérida Open, al caer derrotada en el compromiso por el título a manos de la estadounidense Emma Navarro.

Iva Jovic, la más joven del certamen con 17 años, vivirá su primera experiencia en una final y esa pequeña ventaja la podría aprovechar la colombiana para derrotar a la estadounidense, pero aun así será un encuentro que sacará chispas entre las dos raquetas.

Para llegar a la gran final, Emiliana Arango tuvo que derrotar a Magda Linette, quien se retiró de la competencia por lesión, Storm Hunter, Marina Stakusic y Elsa Jacquemot; por su parte, Jovic dejó en el camino a Katarzyna Kawa, Camila Osorio, Victoria Jiménez Kasintseva y Nikola Bartunkova.

La colombiana de 24 años llega a este encuentro sin perder un set; en todos sus encuentros ha conseguido la victoria por sets seguidos y su partido más corto fue ante Storm Hunter, el cual tuvo una duración de 1 hora y 7 minutos.

La actual campeona del Guadalajara Open AKRON es la tenista polaca Magdalena Frech, quien cayó eliminada en los cuartos de final a manos de Nikola Bartunkova, la rival de Iva Jovic en semifinales.

DCO