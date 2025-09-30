Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Toluca vs LA Galaxy de la Campeones Cup

Toluca y LA Galaxy definen al ganador del trofeo de la séptima edición de la Campeones Cup.

El Dignity Health Sports Park recibe este miércoles 1 de octubre el partido de la Campeones Cup entre el Toluca y el LA Galaxy, los actuales monarcas de la Liga MX y la MLS, de manera respectiva, en la séptima edición de esta competencia a partido único que se celebra en Estados Unidos desde el 2018.

Los Diablos Rojos llegan embalados a este encuentro, pues suman seis victorias consecutivas en el Apertura 2025 de la Liga MX, del que son líderes con 25 unidades, misma cosecha del Monterrey, al que supera en la clasificación por mejor diferencia de goles.

La realidad de los Galácticos es totalmente opuesta, pues se trata del peor equipo de la temporada en toda la MLS. Es último de la Conferencia Oeste con 24 unidades después de 31 cotejos y tiene un punto menos que el DC United, que es último en la Conferencia Este.

¿Dónde ver EN VIVO el Toluca vs LA Galaxy de la Campeones Cup?

El partido entre Toluca y LA Galaxy por el título de la Campeones Cup se jugará este miércoles 1 de octubre en el Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California. El balón comenzará a rodar a las 20:30 horas, y podrá seguirse en vivo a través de TUDN y Canal 9.

Fecha: Miércoles 1 de octubre

Hora: 20:30

Estadio: Dignity Health Sports Park

Transmisión: Canal 9 y TUDN

Posibles alineaciones del Toluca vs LA Galaxy

TOLUCA : Luis García, Diego Barbosa, Federico Pereira, Antonio Briseño, Jesús Gallardo, Marcel Ruiz, Franco Romero, Jesús Angulo, Nicolás Castro, Alexis Vega y Paulinho.

LA GALAXY: Novak Micovic, Maya Yoshida, Chris Rindov, John Nelson, Edwin Cerrillo, Mauricio Cuevas, Elijah Wynder, Harbor Miller, Joseph Paintsil, Gabriel Pec y Diego Fagúndez.

Historial parejo entre clubes de Liga MX y MLS en la Campeones Cup

La Campeones Cup tiene saldo parejo entre equipos mexicanos y estadounidenses desde su primera edición en el 2018, pues cada liga ha conseguido la victoria en tres ocasiones, pero para Toluca y LA Galaxy es su primera aparición en este evento.

Los Tigres de la UANL son los máximos ganadores de la Campeones Cup con dos triunfos, los cuales consiguió en las ediciones de 2018 y 2023 a costa de Toronto FC y LAFC, respectivamente. El América es el otro conjunto del futbol mexicano que logró la victoria, después de imponerse al Columbus Crew en el 2024.

Por su parte, Atlanta United, Columbus Crew y New York City FC son los representantes de la MLS que han levantado el trofeo de la Campeones Cup luego de vencer a América, Cruz Azul y Atlas, de manera respectiva.

