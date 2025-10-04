Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Xolos vs Monterrey; Jornada 12 del Apertura 2025

La Jornada 12 del Apertura 2025 finalizará con un duelo clave entre los Xolos y el Monterrey, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues los locales pelean un lugar en la liguilla directa y los visitantes buscan mantenerse en los primeros cuatro puestos de la general.

El conjunto de Tijuana está siendo una de las sorpresas del torneo con Sebastián Abreu al frente; el equipo fronterizo con una victoria adjudicaría el séptimo puesto de la general; por su parte, los Rayados necesitan ganar para seguir presionando al Toluca por el liderato del certamen.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Xolos vs Monterrey del Apertura 2025

El partido entre Xolos y Monterrey se jugará este domingo, 5 de octubre del 2025, en el Estadio Caliente, ubicado en Tijuana, Baja California. El balón comenzará a rodar en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Fox Deportes. También estará disponible en Caliente TV.

Fecha: domingo 5 de octubre del 2025

Hora: 21:05

Estadio: Caliente

Transmisión: Fox Deportes y Caliente TV

Posibles alineaciones del Xolos vs Monterrey

XOLOS: Antonio Rodríguez, Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Jesús Vega, Domingo Blanco, Frank Boya, Iván Tona, Adonis Preciado, Shamar Nicholson y Kevin Castañeda.

MONTERREY: Santiago Mele, Ricardo Chávez, Stefan Medina, Sergio Ramos, Gerardo Arteaga, Óliver Torres, Fidel Ambríz, Jesús Corona, Germán Beterame, Lucas Ocampos y Anthony Martial.

Monterrey quiere recuperar el liderato del Apertura 2025

El equipo dirigido por Sebastián Abreu viene de sacar una victoria importante ante el Cruz Azul, además de quitarle el invicto a la Máquina, mientras que los de Doménec Torrent intentarán hilar su segunda victoria, después de empatar con América y ser humillados por el Toluca 6-2.

Este partido también representa la oportunidad de los Rayados para recuperar el liderato del Apertura 2025, pues una derrota de los Diablos Rojos ante el León pondría al Monterrey en el primer puesto de la general, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Apertura 2025 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 12 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO