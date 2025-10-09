Juan Carlos Osorio paga su deuda del 7-0 ante Chile con este hermoso gesto para México

Juan Carlos Osorio descubrió a uno de los mejores jugadores mexicanos de la actualidad.

Juan Carlos Osorio dirigió a los Xolos durante dos temporadas, Apertura 2024 y Clausura 2025, pero en su estancia con el cuadro de Tijuana, el técnico colombiano logró pagar la deuda que tenía con México, después del 7-0 que sufrió ante Chile en la Copa América 2016.

Hace poco más de un año, un 18 de agosto del 2024, durante el partido entre Xolos y Santos en el Estadio Caliente, Juan Carlos Osorio decidió meter a la cancha a una joya en bruto llamada Gilberto Mora, quien entró de cambio por Efraín Álvarez con 15 años, convirtiéndose en el tercer debutante más joven en la historia de la Liga MX.

Osorio no solo le dio la oportunidad a Gilberto Mora de iniciar su carrera en el máximo circuito del futbol mexicano, también le dio a la Selección Mexicana un estupendo jugador a futuro que puede formar parte de una generación espectacular, como lo está haciendo con la Sub-20 en Chile.

Gilberto Mora la está rompiendo con México en el Mundial Sub-20

Después de que Juan Carlos Osorio descubriera a Gilberto Mora en las inferiores del Tijuana, Javier Aguirre no tardó en llamarlo a la Selección Mexicana Mayor para disputar la Copa Oro a mediados del 2025, donde se volvió parte fundamental del funcionamiento y se convirtió en el jugador más joven en ganar un torneo de selecciones.

Ahora, el joven de 16 años se encuentra disputando el Mundial Sub-20 en Chile, donde está siendo sondeado por varios equipos europeos y la está rompiendo totalmente, pues el mediocampista del Tijuana lleva tres goles y dos asistencias en cuatro partidos disputados.

El reto a futuro que sigue para el oriundo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es jugar su primer Copa del Mundo en 2026 y meterse en la lista de los futbolistas más jóvenes en disputar un Mundial.

Toda de este señor, sin Juan Carlos Osorio Gilberto Mora aún estaría sin debutar en primera división. https://t.co/jWddJhnwMf pic.twitter.com/5NlHzQrsKo — Bierrocal 🎃 (@abelitomixx) October 1, 2025

Estos son los números de Gilberto Mora como profesional

Gilberto Mora sorprendió a todos desde su debut en primera división, pues en su primer partido ante Santos Laguna, el joven de 16 años logró una asistencia para el tercer gol de la jauría y, dos partidos después, ante el Club León, consiguió su primera anotación en la Liga MX.

El nacido en Chiapas lleva tres temporadas con los Xolos en el máximo circuito, además de su participación en la Copa Oro con la Selección Mexicana; en un año, Mora lleva diez anotaciones y cinco asistencias.

El primer doblete del mexicano llegó en la última edición de la Leagues Cup, cuando los de la frontera se midieron al LA Galaxy y el tesoro descubierto por Juan Carlos Osorio anotó los dos únicos tantos para su equipo, y todavía tiene su primer hat-trick pendiente.

DCO