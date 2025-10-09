¿Qué pasó la última vez que México y Argentina se enfrentaron en cuartos de final del Mundial Sub-20?

México logró meterse a los cuartos de final del Mundial Sub-20 y romper con una sequía de ocho años sin llegar a esta instancia en el torneo, aunque tendrán una difícil misión, ya que tendrán que enfrentarse ante Argentina en busca del boleto que los lleve a las semifinales, ronda que no alcanza el Tricolor desde 2011.

Los mexicanos y los argentinos ya tienen antecedentes en esta ronda de la Copa del Mundo Sub-20, pues en la edición de 2007 que se llevó a cabo en Canadá, estas dos selecciones se vieron las caras en el Estadio Frank Clair, donde lamentablemente los centroamericanos se llevaron la victoria por la mínima gracias a un gol de Maxi Morález.

En esa ocasión, la generación de la Albiceleste asistió al certamen con jugadores como Ángel Di María, Sergio Agüero y Alejandro ‘Papu’ Gómez, mientras que México presumía nombres como el de Giovanni Dos Santos, Carlos Vela y Efraín Juárez.

¡Tenemos rival para los Cuartos de Final en el Mundial #Sub20! 👏⚽



Enfrentaremos a Argentina este sábado en busca de las Semifinales. 🇲🇽🆚🇦🇷



¡Vamos #NuestrosChavos! 🔥#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/x974D5WHap — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 8, 2025

México quiere ganar su primer título Mundial Sub-20

México está teniendo un gran desempeño en la edición 2025 del Mundial Sub-20, tras terminar invicto la fase de grupos y vencer a los anfitriones 4-1 en los octavos de final. El Tricolor ahora va por la hazaña y poder meterse a las semifinales de la competencia venciendo a Argentina.

El equipo dirigido por Eduardo Arce quiere superar lo realizado por la generación de 1977 en Túnez, cuando llegaron a la final del certamen internacional y los mexicanos cayeron derrotados por la Unión Soviética en la tanda de penales, dejando ir la oportunidad de ser los primeros campeones Sub-20.

El último estupendo resultado de México en la Copa del Mundo juvenil fue en la edición de Colombia 2011, cuando la Selección Mexicana logró adjudicar el tercer lugar del torneo después de vencer a Francia en el partido por el tercer puesto del podio.

#Sub20 | Cuando se juega con corazón, la victoria se siente en todo un país. 🫡



Nuestros goleadores ante Chile comparten #LaReacción de sus anotaciones que sellaron el pase a Cuartos de Final del Mundial. ⚽️#ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/nXdhjfHQLw — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 8, 2025

¿Cuándo es el partido entre México y Argentina de cuartos de final?

México y Argentina se preparan para enfrentarse en su partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial Sub-20, donde la rivalidad entre estas dos selecciones crecerá sea cual sea el resultado final del compromiso.

El cotejo entre los mexicanos y los argentinos se llevará a cabo en la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos el próximo sábado 11 de octubre y el balón rodará en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

El ganador de este partido se medirá ante el ganador del encuentro entre España y Colombia, el cual se disputará este sábado a las 14:00 horas.

