Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Kansas City Chiefs vs Detroit Lions; Semana 6 de la NFL

La Semana 6 de la National Football League continúa con un duelo clave entre los Kansas City Chiefs y los Detroit Lions, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues necesitan una victoria para no sufrir al final de la temporada si quieren entrar a la postemporada.

Los de Kansas City llevan una marca de 2-3 después de cinco semanas en la temporada y este será su oportunidad para mejorar el camino, pues al inicio eran de los favoritos para llegar al Super Bowl; por su parte, los de Detroit disputarán un encuentro donde podrían sumar su quinta victoria de la temporada.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en disputa entre las dos franquicias, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Almost time to light it up for SNF 🏟️ pic.twitter.com/geUgobYoCo — Kansas City Chiefs (@Chiefs) October 12, 2025

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Kansas City Chiefs vs Detroit Lions

El partido entre los Kansas City Chiefs y los Detroit Lions se jugará este domingo, 12 de octubre del 2025, en el GEHA Field at Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Misuri. La patada de salida será en punto de las 18:20 horas, tiempo del centro de México, pues será el Sunday Night Football de la Semana 6 y podrá seguirse en vivo a través de ESPN. También estará disponible en Disney+.

Fecha: domingo 12 de octubre del 2025

Hora: 18:20

Estadio: GEHA Field at Arrowhead Stadium

Transmisión: ESPN y Disney+

Our primetime look 👀 pic.twitter.com/GtK9GDXHaF — Detroit Lions (@Lions) October 12, 2025

Kansas City Chiefs reciben en Arrowhead al mejor equipo de la Conferencia Norte de la Nacional

El equipo dirigido por Andy Reid viene de caer derrotado ante los Jacksonville Jaguars en un encuentro donde Trevor Lawrence estuvo implacable, además de propinarle su tercera derrota a los Chiefs, mientras que los de Dan Campbell intentarán seguir por la senda del triunfo y lograr su quinta victoria al hilo en la campaña.

Este partido también representa una gran oportunidad para las dos franquicias de sumar una victoria a su cuenta personal, algo que les puede ayudar en el futuro si quieren entrar a postemporada, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La Temporada 2025 de la NFL ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Semana 6 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de algunos equipos en su respectiva división, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas franquicias.

