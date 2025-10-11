Isaías Violante se rompe en el América vs Chivas y las imágenes son desgarradoras; un lesionado más para Jardine

El partido amistoso entre el América y las Chivas solo dejó malas noticias para el equipo de André Jardine, pues a tres minutos de finalizar el encuentro, Isaías Violante realizó un pique en busca de la pelota, pero lamentablemente terminó lesionado de la parte posterior del muslo derecho.

En la transmisión del Clásico Nacional, explicaron que la lesión del delantero mexicano puede ser un desgarre, lo que lo mantendría lejos de las canchas entre tres y cinco semanas, dependiendo del grado de la lesión que sufre Violante. Además, se podía ver que el jugador azulcrema ya traía unos vendajes en esa parte de la pierna.

Esta lesión llega en el peor momento para Isaías Violante, pues después de un largo tiempo en la banca del América, el mexicano volvió a tener minutos con el cuadro de Coapa; sin embargo, ahora tendrá que recuperarse y volver a pelear por el puesto titular en el equipo de André Jardine.

Isaías Violante se suma a la larga lista de lesionados de André Jardine

Esta temporada para el América de André Jardine ha estado llena de altibajos, pues han sufrido duras derrotas como la del Clásico Nacional ante las Chivas, pero también tienen una larga lista de jugadores lesionados, muchos de ellos referentes del equipo.

Henry Martín

Jonathan dos Santos

Raúl ‘La Pantera’ Zúñiga

Dagoberto Espinoza

Alejandro Zendejas

Allan Saint-Maximin

Álvaro Fidalgo

Los casos más delicados son el de Henry Martín y Dagoberto Espinoza, pues el capitán de las Águilas sufre un esguince de rodilla, la cual solo ha dejado que dispute tres de los trece encuentros del Apertura 2025, mientras que el canterano azulcrema sufrió una rotura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda, lesión que lo mantendrá lejos de la actividad de seis a ocho meses.

El siguiente partido del América será de los más difíciles del Apertura 2025

El América viene de empatar 1-1 con las Chivas en un encuentro amistoso, pero en la Liga MX lograron vencer 3-0 a Santos Laguna para quedarse con el segundo puesto de la tabla general, pero si quieren mantenerse ahí tendrán que vencer a uno de los mejores equipos de la campaña en la siguiente jornada.

Los pupilos de André Jardine se medirán ante el Cruz Azul en el Clásico Joven el próximo sábado 18 de octubre del 2025, en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, donde el balón comenzará a rodar en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

Las Águilas y la Máquina protagonizarán el partido más llamativo del fin de semana, pues ambos se encuentran entre los primeros cuatro lugares de la general y una derrota en la recta final de la campaña podría cambiar el panorama de algunos de los dos equipos.

