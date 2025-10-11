México vs Colombia: Alineaciones confirmadas para el partido amistoso; Javier Aguirre confía en Diego Lainez

México iniciará su participación en esta Fecha FIFA de octubre enfrentándose ante su similar de Colombia en un partido amistoso, pues los Cafeteros ya tienen su pase a la Copa del Mundo 2026 y las dos selecciones continúan con su preparación de cara al torneo internacional.

La cancha del AT&T Stadium de Arlington, Texas, será la encargada de recibir a los miles de aficionados y a los dos equipos para este encuentro amistoso, donde tendremos la participación de figuras de talla mundial por parte de Colombia, como James Rodríguez, David Ospina o Richard Ríos.

Cabe recalcar que Javier Aguirre dejó fuera de la convocatoria a Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Roberto ‘El Piojo’ Alvarado y Rodrigo Huescas, todos por lesión, aunque el último podría perder el Mundial del 2026, ya que será baja toda la temporada en Europa.

¡El día llegó! Estamos listos para apoyar a nuestra Selección en Arlington. 🥳



Recordemos que el futbol es de todos y para todos. 🙌🏼 ¡El respeto empieza en las gradas!



No al grito homofóbico, sí a la buena vibra. ⚽ pic.twitter.com/ot50HVcmTP — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 11, 2025

Posibles alineaciones del amistoso México vs Colombia

MÉXICO: Luis Ángel Malagón, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vasquéz, Jesús Gallardo, Erik Lira, Marcel Ruiz, Orbelín Pineda, Diego Lainez, Alexis Vega y Santiago Giménez.

COLOMBIA: David Ospina, Daniel Muñoz, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, James Rodríguez, Kevin Serna, Luis Díaz y Luis Suárez.

Una rivalidad pareja hasta en las estadísticas. 📊



La Previa en números de nuestro duelo ante Colombia. Llegando con @Corona_Futbol. ⚽🙌#PorMéxicoTodo 💚🤍❤️

*Publicidad para México* pic.twitter.com/bTk6hIyKS7 — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 11, 2025

México inicia su gira ante rivales sudamericanos ante Colombia

México ya tiene planeados sus últimos cuatro partidos del 2025 ante rivales de la Conmebol, los cuales le ayudarán a Javier Aguirre a definir a sus últimos jugadores para la Copa del Mundo 2026 y que la Selección Mexicana se prepare para el Mundial, en el que seremos anfitriones.

Colombia será el primer sinodal del Tricolor en esta Fecha FIFA, mientras que Ecuador se verá las caras con México el próximo martes 14 de octubre en la cancha del Estadio AKRON. La última vez que la selección nacional disputó un partido en la casa de las Chivas fue el 15 de octubre del 2024 cuando vencieron 2-0 a Estados Unidos.

En noviembre, Javier Aguirre volverá a convocar a algunos jugadores para la última Fecha FIFA del año, donde podríamos conocer la nueva camiseta de la Selección Mexicana para el Mundial y los pupilos del ‘Vasco’ se medirán ante Uruguay y Ecuador.

