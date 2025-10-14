“Nunca imaginamos un mes dedicado a las amazonas”, Lluvia

Una de las amazonas más importantes del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) es Lluvia, quien en el Aniversario 92 defendió al lado de La Jarochita el campeonato mundial femenil de parejas ante Persephone y Reina Isis, habló en exclusiva con La Razón sobre los retos que se vienen en su carrera y en especial en un mes dedicado a las amazonas.

Lluvia, quien forma parte de Las Indomables junto a La Jarochita, reflexionó sobre la evolución y la importancia que se le ha dado a la lucha libre femenil en México, destacando el trabajo de pioneras como Marcela, Amapola y de muchas más amazonas, que han logrado que en la actualidad incluso se tanga todo un mes para ellas.

Lluvia agradece el trabajo de las pioneras

“Les damos las gracias a esas estandartes como Marcela y Amapola, que nunca tiraron la toalla, estuvieron picando piedra. Nunca imaginamos un mes dedicado a las amazonas, nunca nos imaginamos un Gran Prix de Amazonas, un Universal, un Homenaje a Dos Leyendas, donde se homenajeó a una gran pionera como es Irma González. Vamos a seguir trabajando porque queremos más oportunidades”, dijo en charla con La Razón.

Desde su debut hace 17 años, la luchadora ha notado una gran evolución en el deporte, pues recuerda que cuando empezó su trayectoria, el machismo estaba más presente y se notaba en el trato preferencial que gozaban los gladiadores, hasta en los programas, pues los promotores no las querían poner en cartelera.

“Es una gran evolución. Yo debuté en el 2008, donde todavía había mucho machismo hacia las luchadoras de parte de compañeros y de parte de promotores, porque ellos pedían un programa de lucha libre donde no hubiera mujeres y si acaso había, se veía mucho la diferencia; a ellos le daban avión, a nosotras autobús y llegábamos directamente a la arena. Se veía muy marcado el machismo”, comentó.

Hoy en día un programa de lucha libre sin amazonas se sentiría raro, y así lo considera Lluvia, quien explica que la afición cada vez más pide ver encuentros de mujeres y las oportunidades son estelares.

“Hemos crecido bastante, tenemos una calidad inigualable y estamos agradecidas con toda ña afición que pedía gritos que a las amazonas se nos diera un mejor lugar. Muchas gracias en verdad por todo el apoyo que nos han brindado, se nos han abierto muchas puertas y vamos a seguir trabajando abrir más”, dijo la luchadora, quien apuntó: “Yo creo que una cartelera sin amazonas, no es una cartelera completa, me lo han dicho los aficionados que apoyan la lucha femenil. Nos han dedicado hasta un viernes espectacular de puras amazonas”.

Lluvia y su legado en el deporte

Lluvia cuenta con mucha experiencia en el cuadrilátero, pues además de sus casi 20 años de experiencia, es hija de Sangre Chincana, uno de los rudos más emblemáticos en la historia del pancracio mexicano, pues el apodado Amo del Escándalo o El Pocho Maldito, marcó época por su estilo recio y personalidad cautivadora.

Al respecto de este legado, la amazona considera que es difícil cargar con la dinastía por las constantes comparaciones con su padre, pues aunque ha tenido apariciones como ruda, ella es técnica.

“Yo siempre he sido técnica, entonces cada vez que lo veo me pregunta: ‘¿Sigues de técnica? Estás en la esquina equivocada, mira yo fui rudo, El Pocho Maldito’. Entonces lo único que le digo es que sé trabajar las dos escuelas y mi objetivo es ganar, es sacar adelante la esquina donde me pongan. Entonces sí es difícil llevar una gran dinastía encima, pero creo que no lo hemos hecho mal y hemos sacado la casta”, finaliza.

aar