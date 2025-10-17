Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Cruz Azul vs América de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX

América y Cruz Azul juegan en la Jornada 13 del Apertura 2025 en CU

La Liga MX vivirá uno de sus partidos más importantes de la temporada, cuando este sábado se enfrenten el Cruz Azul y el América en nueva edición del Clásico Joven, cotejo que forma parte de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Los equipos llegan en un buen momento del torneo, ya que ambos pelean la parte alta de la tabla general. La Máquina, que será local en CU, tiene 24 puntos y es cuarto, mientras que las Águilas tienen 27 unidades para ser segundo lugar.

Sesión de entrenamiento exitosa en Coapa 😎



Solo dos días más para el Cruz Azul vs. América. 🦅 pic.twitter.com/2VchJRbXbh — Club América (@ClubAmerica) October 16, 2025

¿Dónde ver el Cruz Azul vs América de la Liga MX?

El partido entre Cruz Azul y América, de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, inicia este sábado 18 de octubre a las 21:05 horas, tiempo del centro de México y lo puedes ver por la señal de Canal 5 y TUDN.

Día: 18 de octubre

Hora: 21:05 horas

Transmisión: Canal 5 y TUDN

El Cruz Azul vs América es un duelo con historia, pues se han encontrado varias veces en finales del futbol mexicano, además que en tiempos recientes el cuadro de Coapa tiene una final y una semifinal con triunfo ante los de La Noria.

Será la primera vez que Nicolás Larcamón se enfrente a André Jardine como técnico del Cruz Azul, aunque el estratega argentino ya tiene un positivo antecedente ante el brasileño, pues la campaña pasada logró vencerlo 3-2 en la Jornada 7 del Clausura 2025 cuando aún era entrenador del Necaxa.

aar