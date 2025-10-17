Futbol Mexicano

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Cruz Azul vs América de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX

La Liga MX vivirá uno de sus partidos más importantes de la temporada, cuando este sábado se enfrenten el Cruz Azul y el América en nueva edición del Clásico Joven

América y Cruz Azul juegan en la Jornada 13 del Apertura 2025 en CU
América y Cruz Azul juegan en la Jornada 13 del Apertura 2025 en CU Foto: Mexsport
Por:
Alejandro Ayala

La Liga MX vivirá uno de sus partidos más importantes de la temporada, cuando este sábado se enfrenten el Cruz Azul y el América en nueva edición del Clásico Joven, cotejo que forma parte de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Los equipos llegan en un buen momento del torneo, ya que ambos pelean la parte alta de la tabla general. La Máquina, que será local en CU, tiene 24 puntos y es cuarto, mientras que las Águilas tienen 27 unidades para ser segundo lugar.

¿Dónde ver el Cruz Azul vs América de la Liga MX?

El partido entre Cruz Azul y América, de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, inicia este sábado 18 de octubre a las 21:05 horas, tiempo del centro de México y lo puedes ver por la señal de Canal 5 y TUDN.

TE RECOMENDAMOS:
Este es el hermoso trofeo que recibirá el ganador del Gran Premio de México.
Automovilismo

¡Es hermoso! La Fórmula 1 presenta el precioso trofeo que recibirá el ganador del Gran Premio de México

  • Día: 18 de octubre
  • Hora: 21:05 horas
  • Transmisión: Canal 5 y TUDN

El Cruz Azul vs América es un duelo con historia, pues se han encontrado varias veces en finales del futbol mexicano, además que en tiempos recientes el cuadro de Coapa tiene una final y una semifinal con triunfo ante los de La Noria.

Será la primera vez que Nicolás Larcamón se enfrente a André Jardine como técnico del Cruz Azul, aunque el estratega argentino ya tiene un positivo antecedente ante el brasileño, pues la campaña pasada logró vencerlo 3-2 en la Jornada 7 del Clausura 2025 cuando aún era entrenador del Necaxa.

aar

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Mikel Merino, celebra un gol con la Selección Española
Futbol Internacional

España se mantiene delante de Argentina en el ranking FIFA; Alemania será cabeza de serie en el Mundial