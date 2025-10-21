Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el América vs Puebla, de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX

América se enfrenta al Puebla en jornada doble de la Liga MX

La Liga MX tiene otra fecha doble y uno de los juegos más atractivos de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 es el América vs Puebla, que chocan en el Estadio Ciudad de los Deportes, en donde las Águilas quieren dejar atrás lo que fue su última actuación.

El cuadro de Coapa viene de sumar su segunda derrota en el certamen ante el Cruz Azul. Una dura caída para los azulcremas, pues se vieron mal ante La Máquina en el Clásico Joven y dejaron escapar puntos valiosos. Los de André Jardine se quedó con 27 puntos.

¿Dónde ver el América vs Puebla, Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX?

El partido América vs Puebla, de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX, inicia este martes 21 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de VIX y por el streaming de Miguel Layún en YouTube.

Día: 21 de octubre

Hora: 19:00 horas

Transmisión: VIX y por el streaming de Miguel Layún en YouTube.

André Jardine quiere sacudirse la derrota

El sábado el América perdió ante Cruz Azul y el domingo el equipo azulcrema ya estaba entrenando en Coapa, una medida inusual, pues lo normal es que cuando un equipo juega, al otro día tienen descanso, pero no fue la ocasión.

André Jardine, técnico del América, quiere sacudirse rápido la derrota ante el Cruz Azul y parece que por tal motivo no le dio descanso a sus jugadores, aunque otra razón muy probable es que por ser jornada doble no le dio la oportunidad a sus jugadores de tener día libre.

