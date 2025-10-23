¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO la Práctica 1 del Gran Premio de México de F1?

El Gran Premio de México de F1 2025 comienza este viernes con la Práctica 1.

El Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1) se pone en marcha este viernes 24 de octubre con la Práctica 1, misma que marcará el comienzo de la primera década de la F1ESTA en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que por décima ocasión en la historia recibe a los pilotos del serial.

Las primeras prácticas libres de la carrera contarán con la participación de nueve pilotos novatos, entre ellos el mexicano Pato O’Ward, quien lo hará con McLaren junto con el australiano Oscar Piastri, actual líder del campeonato de pilotos.

🏎️ Actualización 🏁 ¡Ya está todo listo para el #MexicoGP!



Estos son los horarios oficiales que @Banorte_mx trae para ti. 🏎️🔥



⚡¿Cuál es el momento que más esperas?#SoyParteDeLaH1ST0RIA #F1 #Formula1 pic.twitter.com/BtXzYGEdft — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 23, 2025

El Gran Premio de México es la vigésima parada de la Fórmula 1 2025, que ya tiene definido al campeón de constructores con McLaren, pero que todavía tiene a cuatro pilotos con la posibilidad de conquistar el títulos mundial, entre ellos el vigente tetracampeón Max Verstappen, los McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, y George Russell, de Mercedes.

¿Dónde ver EN VIVO la Práctica 1 del Gran Premio de México de F1?

La Práctica 1 del Gran Premio de México de F1 se lleva a cabo este viernes 24 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. El Gran Circo se llevará a cabo por décima ocasión desde que el serial regresó a territorio mexicano en la campaña del 2015.

Fecha: Viernes 24 de octubre

Hora: 12:30

Circuito: Autódromo Hermanos Rodríguez

Transmisión: Canal 9, Sky Sports y F1TV

Todos los pilotos novatos en la Práctica 1 del Gran Premio de México de F1

Pato O’Ward (McLaren)

Antonio Fuoco (Ferrari)

Arvid Lindblad (Red Bull)

Frederik Vesti (Mercedes)

Luke Browning (Williams)

Jak Crawford (Aston Martin)

Ryo Hirakawa (Haas)

Ayumu Iwasa (Racing Bulls)

Paul Aron (Alpine)

10 años de ser el evento más especial del año. 🔥 🇲🇽



🏎️ #MexicoGP #SoyParteDeLaH1ST0RIA pic.twitter.com/QivEWwNDfJ — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 24, 2025

La F1 cumple 10 años de su regreso a México

La Fórmula 1 volvió a México en el 2015 después de 23 años para una tercera etapa en la que este fin de semana se cumple un décimo aniversario en el que ha habido de todo.

El neerlandés Max Verstappen se alzó con el triunfo en cinco de las anteriores nueve carreras en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde solamente en el 2020 no hubo F1ESTA a raíz de la cancelación del evento por la pandemia del coronavirus.

