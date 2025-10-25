El inolvidable festejo de Manuel Lapuente cuando el América cortó una racha de 13 años sin ser campeón (VIDEO)

Manuel Lapuente fue el DT con el que el América cortó en el 2002 una racha de 13 años sin ser campeón de la Liga MX.

Los aficionados del América recuerdan muy bien el festejo de Manuel Lapuente cuando las Águilas hicieron el gol con el que, bajo su mando, cortaron una racha de 13 años sin conquistar el título de la Liga MX, después de vencer al Necaxa en la final del Torneo Verano 2002.

El legendario exdirector técnico, quien murió a los 81 años de edad, levantó su vista al cielo para dar las gracias por la anotación del argentino Hugo Norberto Castillo, misma con la que las Águilas se impusieron con gol de oro a los Rayos en el Estadio Azteca para imponerse 3-2 en el marcador global.

Qué bonito recuerdo de Manuel Lapuente como DT del Club América, el gol de oro del Misionero y el festejo de Lapuente agradeciendo al cielo porque éramos campeones🙏🏻💛



Descansa en paz, leyenda🕊️



pic.twitter.com/NbJt5LmD7M

Manuel Lapuente fue abrazado por Hugo Pineda, uno de los entonces porteros del América, después de aquel gol de cabeza del Misionero Castillo en un tiro de esquina, con el cual el América se coronó por primera vez en 13 años, pues no levantaba el trofeo de la Liga MX desde la Temporada 1988-1989.

Manuel Lapuente acabó con la sequía del América

Manuel Lapuente fue director técnico del América en tres etapas y en la primera de ellas (2001-2003) ayudó a que los de Coapa rompieran una sequía de 13 años sin obtener el título de campeón del futbol mexicano en el Torneo Verano 2002.

En aquella campaña, las Águilas acabaron la fase regular en el octavo sitio, por lo que todas sus series de Liguilla las cerraron en calidad de visitante, y su primera víctima fue La Piedad, al que derrotaron 3-1 tanto en la ida como en la vuelta.

En las semifinales, el América derrotó 2-1 a Pumas en la vuelta en Ciudad Universitaria, tras un empate sin goles en los primeros 90 minutos de la serie, en el Estadio Azteca.

En la final, los dirigidos por Manuel Lapuente remaron contracorriente luego de que fueron vencidos 2-0 por el Necaxa en el encuentro de ida en el Estadio Azteca, que también recibió la vuelta, pues los Rayos en ese momento de igual forma jugaban como locales en el Coloso de Santa Úrsula.

El América empató el global tras ganar 2-0 la vuelta con goles de Ivan Zamorano y Christian Patiño. Hugo Castillo convirtió el 3-0 al minuto 15 del primer tiempo extra para darle el anhelado título a los de Coapa, pues en ese momento existía el gol de oro y el partido se definió tras la anotación del Misionero, dejando para el recuerdo el emblemático festejo de Manuel Lapuente.

