George Russell escapa de la seguridad y vive momentos de tensión en el GP de México de F1 (VIDEO)

El Gran Premio de México de F1 ya dejó uno de sus momentos peculiares, pues la seguridad del evento intentó detener al piloto de Mercedes, George Russell, quien saltó una de los filtros de seguridad.

Todo pasó porque Russell se puso una máscara para pasar desapercibido y poder ver la Práctica Libre 1 en una de las gradas del Estadio GNP. Cuando estaba caminando de regreso al paddock, tomó impulso y saltó sobre uno de los puestos de seguridad en donde debes mostrar tu identificación para poder pasar.

Lo chistoso fue que una de las personas encargadas de la seguridad lo intentó detener, pues no se percató que se trataba de un piloto. El momento está grabado en un video compartido por Mercedes e incluso George Russell le tuvo que decir que sí tenía su acreditación.

Undercover George! 👀



George Russell heads to the grandstand to watch Fred Vesti at the wheel of his @MercedesAMGF1 car in FP1 🍿#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/IX9Q9DR7Ne — Formula 1 (@F1) October 24, 2025

George Russell no corrió la PL1 porque Mercedes puso a su piloto de reserva Frederik Vesti. El danés tomó el monoplaza del británico y terminó en el puesto 14 de la clasificación. Russell regresó en la PL2, en donde terminó en el sexto lugar.

Max Verstappen lidera la Práctica 2 del Gran Premio de México

El piloto neerlandés Max Verstappen, actual tetracampeón del mundo, terminó en la primera posición en la Práctica 2 del Gran Premio de México de Fórmula (F1) en el cierre del primer día de actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Charles Leclerc (Ferrari) y Kimi Antonelli (Mercedes) completaron el top 3.

En la segunda sesión del día estuvieron los pilotos estelares de cada escudería, luego de que en el primer test hubo nueve novatos, entre ellos el mexicano Pato O’Ward., quien acabó en el sitio 13, mismo lugar en el que también culminó con McLaren en la P1 del GP de México del 2024.

Charles Leclerc estuvo en la primera posición al inicio de la Práctica 2 del Gran Premio de México de F1, pero posteriormente el tetracampeón Max Verstappen, quien no corrió la Práctica 1 al ser reemplazado por el británico Arvid Lindblad, tomó el liderato.

