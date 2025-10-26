El VIDEO que demuestra el tremendo odio a Lando Norris por parte de la afición mexicana en el GP de México

Lando Norris consiguió una muy importante victoria en el Gran Premio de México, pues con su primer lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se quedó con el primer puesto del Campeonato de Pilotos, aunque el resultado no fue del agrado de la afición mexicana.

En redes sociales comenzó a circular un video del final de la carrera, cuando el piloto británico bajó de su monoplaza y dio la famosa entrevista para la transmisión de la Fórmula 1, donde se escuchaban de fondo los abucheos por parte de la grada del Estadio GNP, ya que el favoritismo de McLaren por Norris en el GP de Singapur, no fue del agrado de los mexicanos.

Cuando los abucheos bajaron de la grada, la reacción de Norris fue de incomodidad, pues el volante de la escudería papaya no sabía qué hacer o como reaccionar a esta situación, pues estaba celebrando su primera victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Lando Norris se une a la corta lista de pilotos que han ganado en México desde su regreso

Desde que el Gran Premio de México regresó al calendario de la Fórmula 1, el Autódromo Hermanos Rodríguez ha visto a cuatro pilotos levantar el título en el Estadio GNP, pues en repetidas ocasiones Max Verstappen ha visto la bandera a cuadros en primer lugar.

En 2015, cuando la máxima categoría del automovilismo volvió a correr en nuestro país, Nico Rosberg fue el volante que se subió a lo más alto del podio. En términos de números, el león neerlandés es el más laureado con cinco conquistas, mientras que el segundo es Lewis Hamilton con dos títulos en suelo azteca.

Después de ellos está Carlos Sainz, quien se llevó el trofeo el año pasado cuando aún competía con Ferrari, y este año el ganador fue Lando Norris, acompañado por Charles Leclerc y Max Verstappen, en el que podría ser el podio más espectacular de la Fórmula 1, por la forma en la que aparece el ganador junto a su monoplaza.

Lando Norris necesita ganar las carreras restantes para ser campeón

Lando Norris adjudicó el primer lugar del Campeonato de Pilotos después de su victoria en el Gran Premio de México, poniendo la pelea por el título más emocionante que nunca, pues, a falta de cuatro carreras, la diferencia entre el primer y segundo lugar es de solo un punto.

El piloto británico presume 357 unidades en la tabla general, mientras que Oscar Piastri, su más cercano perseguidor, tiene 356 puntos, así que el volante con el número cuatro en su monoplaza tiene que ganar las carreras que restan para ser campeón del mundo.

La siguiente parada de la Temporada 2025 de la Fórmula 1 será en Brasil, en el icónico trazado de Interlagos, una de las carreras más pasionales por parte de la afición brasileña, como lo es México; la vigésima primera carrera de la campaña será el próximo domingo 9 de noviembre.

