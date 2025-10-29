Dodgers vs Blue Jays: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Juego 6 de la Serie Mundial 2025?

La Serie Mundial 2025 se encuentra con ventaja para los Blue Jays por tres juegos a dos y este viernes 31 de octubre se realiza el Juego 6, en donde Los Ángeles Dodgers buscarán llevarse la victoria de visita para igualar el Clásico de Otoño y obligar a un sexto encuentro en la casa de los Azulejos.

Luego de ganar el Juego 4 de la Serie Mundial , Toronto aseguró que el Clásico de Otoño cierre en el Rogers Centre. El campeón de las Grandes Ligas se definirá en 6 o 7 juegos, pero será en suelo canadiense.

Cabe recalcar que, por primera vez en los 122 años de historia de la MLB, la temporada de las Grandes Ligas comenzó y culminará fuera de los Estados Unidos, pues los primeros juegos se llevaron a cabo en Tokio entre los Dodgers y los Cubs.

¿Dónde ver el Juego 6 de la Serie Mundial 2025?

El Juego 6 entre Blue Jays y Dodgers se jugará este viernes, 30 de octubre del 2025, en el Rogers Centre, ubicado en Toronto, Canadá. El grito de play ball se dará en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de ESPN. También estará disponible en Disney+ y Fox Sports.

Fecha: viernes 31 de octubre

Hora: 18:00

Estadio: Rogers Centre

Transmisión: ESPN, Disney+ y Fox Sports

THE TORONTO @BLUEJAYS ARE ONE WIN AWAY FROM GLORY 🏆 pic.twitter.com/HSlD7t7rgM — MLB (@MLB) October 30, 2025

Blue Jays a un juego de terminar con una sequía de 32 años sin título

Con su victoria en el Juego 6 de la Serie Mundial, los Blue Jays se ponen a una victoria de arruinar el bicampeonato de los Dodgers y romper una sequía de 32 años sin que la franquicia de Toronto logre un título del Clásico de Otoño.

Además de tener la ventaja en juegos, el conjunto dirigido por John Schneider también tendrá el apoyo de toda su gente en el siguiente compromiso, pues el sexto y el posible séptimo compromiso se disputará en la casa de los Azulejos, el Rogers Centre.

Cabe recalcar que el equipo de Dave Roberts ya sabe lo que es ganar en la casa de los Blue Jays, pues en el Juego 2 de la Serie Mundial sacaron una importante victoria por 5-1 para igualar a un juego por bando la serie.

