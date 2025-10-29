Ya es oficial: Pablo Barrera anuncia su retiro del futbol profesional y este será su último partido con Querétaro

Después de 20 años de carrera profesional en la Liga MX y el futbol europeo, Pablo Barrera acaba de anunciar su retiro del balompié profesional con 38 años y también dio a conocer cuándo será su último encuentro con el Querétaro en el torneo local.

El campeón de la Copa Oro en 2009 y 2011 con la Selección Mexicana dio a conocer esta triste noticia a través de las redes sociales de los Gallos Blancos con un emotivo video, comentando que vivirá su último encuentro en el Estadio La Corregidora este fin de semana.

“No hay forma fácil de decir adiós, cada minuto en la cancha fue un sueño realidad, luchamos, caímos y nos levantamos, pero siempre juntos. Hoy cierro un ciclo, pero no quiero hacerlo solo, quiero vivirlo con ustedes, con mi gente, con la afición, mi último partido, nos vemos en casa”, expresó Pablo Barrera.

¿Cuándo y contra quién será el último partido de Pablo Barrera?

El Estadio La Corregidora se convertirá en una tremenda fiesta para despedir a una de sus figuras en los últimos años, pues Pablo Barrera pondrá fin a su carrera profesional este fin de semana, en la Jornada 16 del Apertura 2025.

El canterano de los Pumas se despedirá de las canchas este domingo 2 de noviembre en el Gallos Blancos vs. Mazatlán, encuentro que iniciará en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y que dejará muchas imágenes emotivas entre la afición y el equipo al despedir a uno de los futbolistas mexicanos que militaron en Europa.

Pablo Barrera debutó en 2005 con los Pumas y cinco años después fue fichado por el West Ham de la Premier League; en el balompié europeo también vistió la camiseta del Real Zaragoza y en 2012 volvió a México con el Cruz Azul; en su regreso portó los colores de Monterrey, San Luis, Pumas y Querétaro.

Estos son los números de Pablo Barrera como futbolista profesional

Pablo Barrera ha estado durante 20 años en el futbol profesional, disputando encuentros en la Liga MX y en el futbol europeo, vistiendo los colores de grandes equipos del balompié mexicano como Cruz Azul, Monterrey y Pumas.

Durante toda su carrera como jugador profesional, Barrera disputó 578 encuentros, consiguió 67 goles y 83 asistencias a nivel de clubes, además de levantar la Liga MX en el Clausura 2009, Concachampions en 2014 y la Copa MX en 2013; los últimos dos trofeos los consiguió con Cruz Azul.

En su paso por la Selección Mexicana, el mediocampista mexicano disputó 57 encuentros, anotó seis tantos y dio 11 asistencias, además de ser parte del equipo que ganó la Copa Oro en 2009 y 2011.

