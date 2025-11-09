Charles Leclerc pierde un neumático en plena carrera y queda eliminado del Gran Premio de Brasil (VIDEO)

El Gran Premio de Brasil tuvo un inicio muy accidentado; primero, Gabriel Bortoleto quedó fuera por un choque con el muro de contención y después Charles Leclerc perdió un neumático en la primera curva que generó su salida de la competencia.

Cuando el safety car se retiró de la pista para reanudar la carrera por el choque de Bortoleto, Oscar Piastri tocó a Andrea Kimi Antonelli y el italiano terminó pegándole a Charles Leclerc, pero el monegasco fue el que se llevó la peor parte, pues una de sus llantas delanteras se salió de su lugar y el rin tuvo algunos golpes.

El piloto de Ferrari continuó dentro del trazado de Interlagos y en un punto de la pista retiró su monoplaza para que los marshalls le ayudaran a salir del automóvil; lamentablemente, tuvo que abandonar el Gran Premio de Brasil, generando la tristeza de los aficionados tifosi.