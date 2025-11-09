Automovilismo

Gabriel Bortoleto vuelve a sufrir terrible choque en Interlagos y queda fuera del Gran Premio de Brasil (VIDEO)

Gabriel Bortoleto vive el peor fin de semana en el Gran Premio de su país y en la primera vuelta de la carrera sufre terrible choque que lo deja fuera de la competencia

Gabriel Bortoleto queda fuera del Gran Premio de Brasil.
Gabriel Bortoleto queda fuera del Gran Premio de Brasil. Foto: Captura de Pantalla
Por:
Diego Chávez Ortiz

El Gran Premio de Brasil inició con una bandera amarilla por el terrible choque que sufrió Gabriel Bortoleto durante la primera vuelta de la carrera. El brasileño está teniendo el peor fin de semana desde que debutó en la Fórmula 1 y lo peor es que lo está viviendo frente a su gente.

En la cámara del monoplaza de Gabriel Bortoleto se puede ver que en el momento que va a tomar una curva Lance Stroll, el piloto de Aston Martin, le cierra el espacio y terminan tocándose, lo que generó que el brasileño perdiera el control impactándose en el muro de contención.

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Chivas acabó sexto la fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX.
Futbol Mexicano

Liga MX: Así se juega AL MOMENTO la Liguilla y el Repechaje del Torneo Apertura 2025