Gabriel Bortoleto vuelve a sufrir terrible choque en Interlagos y queda fuera del Gran Premio de Brasil (VIDEO)

El Gran Premio de Brasil inició con una bandera amarilla por el terrible choque que sufrió Gabriel Bortoleto durante la primera vuelta de la carrera. El brasileño está teniendo el peor fin de semana desde que debutó en la Fórmula 1 y lo peor es que lo está viviendo frente a su gente.

En la cámara del monoplaza de Gabriel Bortoleto se puede ver que en el momento que va a tomar una curva Lance Stroll, el piloto de Aston Martin, le cierra el espacio y terminan tocándose, lo que generó que el brasileño perdiera el control impactándose en el muro de contención.